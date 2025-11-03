Der norwegische ÖPNV-Betreiber Ruter beklagt nach Cybersicherheitstests bei einem Elektrobus des chinesischen Herstellers Yutong potenzielle Risiken im Zusammenhang mit Over-The-Air-Software-Updates - und will jetzt mit mehreren Maßnahmen gegensteuern. Durch den digitalen Zugriff auf Steuerungssysteme für Software-Updates und Diagnosen könnten 850 Yutong-Busse in Norwegen theoretisch manipuliert werden, wie Ruter mitteilt. Der ÖPNV-Betreiber ist ...

