Deutschlands Verhältnis zu China ist von Selbstüberschätzung und strategischer Schwäche geprägt - das sagt Philipp Vorndran, Kapitalmarktstratege der Vermögensverwaltung Flossbach von Storch.Vorndran sieht in Berlin keine klare Strategie. Während China zielgerichtet und schnell handle, fehle es Deutschland an Visionen und Umsetzungskraft. Das betreffe nicht nur die Außenpolitik, sondern auch wirtschaftliche Entscheidungen: "Deutschland ist nicht mehr wirtschaftspolitisch stark - und spricht schon lange nicht mehr für Europa", so Vorndran. Die moralische Überhöhung in Fragen wie Menschenrechten oder Taiwan könne sich eine exportorientierte Volkswirtschaft nur bedingt leisten, wenn sie …