Meta Aktie 2025: Starkes Wachstum & KI-Offensive - aber steigende Kosten! Lohnt sich der Einstieg?

Meta Platforms, Inc. hat im dritten Quartal 2025 erneut beeindruckende Wachstumszahlen vorgelegt: Der Umsatz stieg um rund 26 % auf über 51 Milliarden US-Dollar - ein Beweis für die anhaltende Stärke des Werbegeschäfts und den zunehmenden Erfolg KI-gestützter Anzeigenformate. Dennoch reagierten die Märkte verhalten: Ein einmaliger Steueraufwand und der deutliche Anstieg der Investitionen in Rechenzentren, Infrastruktur und KI-Forschung belasteten das Ergebnis und sorgten für Kursverluste. CEO Mark Zuckerberg setzt klar auf Zukunftstechnologien - insbesondere auf generative KI und das Metaverse -, um langfristig neue Wachstumspfade zu erschließen. Doch die steigenden Kosten und die noch unklare Monetarisierung dieser Projekte werfen Fragen nach der kurzfristigen Profitabilität auf.

In unserer heutigen Analyse werfen wir einen genauen Blick auf Metas aktuelle Geschäftszahlen, den strategischen Fokus auf künstliche Intelligenz und die finanziellen Risiken hinter der massiven Investitionsoffensive. Wir bewerten, ob die aktuelle Kursschwäche eher eine Kaufchance oder eine berechtigte Warnung für Anleger:innen ist. Außerdem schauen wir uns das technische Chartbild mit dem Freestoxx-Tool an und diskutieren, welche Kursmarken für den weiteren Verlauf entscheidend sein könnten.

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.