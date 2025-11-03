

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



03.11.2025 / 18:25 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Dr. Vorname: Dirk Nachname(n): Steinbrink

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

TKMS AG & Co. KGaA

b) LEI

529900W81B194B0E0078

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000TKMS001

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 80,35 EUR 28.926,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 80,35 EUR 28.926,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

29.10.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Tradegate MIC: XGAT





03.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News