Stellen Sie sich vor, der perfekte Urlaubstag plant sich von selbst. Sie werden um einen Regensturm herumgeleitet, ein Café wird aufgefordert, vor dem Mittagsansturm Personal einzustellen, und Urlaubern werden ruhige Galerien und Ausstellungen vorgeschlagen, wenn die Menschenmassen in den Fußgängerzonen anschwellen. Dies ist das Versprechen des Agentic Tourism, eines KI-gestützten Programms, das in einem neuen Whitepaper von TOURISE und Globant, mit einem strategischen Beitrag von Kearny, vorgestellt wird. Globant ist ein digital-first Unternehmen, das verschiedenen Organisationen hilft, in einer digitalen und KI-gestützten Zukunft erfolgreich zu sein. Das Whitepaper Tourism's AI Takeover: Reinventing Travel through Agentic Tourism zeigt, wie ein Tourismuserlebnis transformiert werden kann hin zu einem nahtlosen, intelligenten und emotionalen Erlebnis.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251103790007/de/

TOURISE and Globant Unveil Game-Changing Report on Agentic Tourism that Sets New Standards for AI-Driven Destination Innovation

Im Jahr 2024 erwirtschaftete der Tourismus 10,9 Billionen Dollar, fast 10 Prozent des globalen BIP, und wird voraussichtlich im Jahr 2035 16,5 Billionen Dollar erreichen. Gleichzeitig wird erwartet, dass der KI-Markt im Tourismus von 3,4 Milliarden Dollar im Jahr 2024 auf 13,9 Milliarden Dollar im Jahr 2030 wachsen wird. Destinationen stehen nun vor der Wahl: sich mithilfe von KI weiterentwickeln oder Fragmentierung, Ineffizienz und verminderte Kundenzufriedenheit riskieren.

Das Whitepaper, das vor dem ersten TOURISE-Gipfel in Riad vom 11. bis 13. November 2025 veröffentlicht wird, bietet Führungskräften des öffentlichen und privaten Sektors einen Fahrplan zur Anwendung von KI in fünf Schlüsselbereichen: Reiseerfahrung, Betrieb, Nachhaltigkeit, Wohlbefinden und lokale wirtschaftliche Möglichkeiten. Ziel ist es, der Tourismusbranche dabei zu helfen, jetzt zu handeln, verantwortungsvoll zu skalieren und dabei den Menschen im Fokus zu behalten.

Ein koordiniertes Modell für die Zukunft des Reisens

Agentic Tourism führt ein System autonomer KI-Agenten ein gesteuert von Menschen auf Basis gemeinsamer Standards. Diese Agenten sind darauf ausgelegt, für Anbieter und Kunden gleichermaßen, messbare Auswirkungen zu erzielen. Sie sind darauf ausgelegt, Wartezeiten zu verkürzen, Zufriedenheitswerte zu steigern, umweltfreundliche Buchungen zu erhöhen und neue wirtschaftliche Potenziale zu erschließen. Das Modell umfasst fünf Typen von Agenten:

Experience Maximizer: kuratiert und passt Reiserouten in Echtzeit an, verwaltet Störungen und verbessert die Personalisierung.

Operations Optimizer: gleicht Personal, Angebote und Dienstleistungen aus, um die Effizienz zu verbessern und Engpässe zu reduzieren.

Regeneration Guardian: deckt ökologische und soziale Auswirkungen auf, um verantwortungsvolle Reiseentscheidungen zu fördern.

Wellness Agent: nutzt kontextbezogene Daten, um die Gesundheit, den Komfort und die Sicherheit der Reisenden zu gewährleisten.

Opportunity Connector: gleicht die Interessen der Besucher mit lokalen Netzwerken, Veranstaltungen und Kooperationspartnern ab, um vor Ort wirtschaftliches Wachstum zu schaffen.

Das Whitepaper dient als strategisches Handbuch, das Destinationen, Regierungen, Betreibern, Plattformen und Gemeinden hilft, diese Innovationen umzusetzen, ohne den menschlichen Aspekt aus den Augen zu verlieren, der Reisen erst so bedeutend macht.

"AgenticTourism ist nicht nur ein Modell. Es ist eine Bewegung, und diejenigen, die sie als Erste übernehmen, werden den Verlauf der zukünftigen Umwälzungen in diesem Sektor prägen", sagte Seine Exzellenz Ahmed Al-Khateeb, Minister für Tourismus und Vorstandsvorsitzender von TOURISE. "KI ermöglicht es jedem Land, eine Ära einzuläuten, die sowohl etablierte als auch aufstrebende Reiseziele fördert und einen inklusiven Zugang für alle gewährleistet. Um Innovationen im Tourismus und den damit verbundenen Branchen zu beschleunigen, wird TOURISE weiterhin mit Branchenexperten an einer Reihe von Whitepapers zusammenarbeiten, die umsetzbare Daten und wirkungsvolle Forschungsergebnisse präsentieren, um die dringendsten Herausforderungen der Branche anzugehen."

"Das nächste Kapitel des Tourismus wird von Destinationen geschrieben, die Technologie um Menschen herum orchestrieren, nicht umgekehrt", sagte Martín Migoya, CEO und Mitbegründer von Globant. "Agentic Tourism bietet eine Blaupause zur Digitalisierung, damit Gastgeber, Reiseveranstalter und Destinationen isolierte Innovationen in miteinander verbundene, adaptive und bedeutungsvolle Verbindungen auf jeder Reise umwandeln können."

Laden Sie das vollständige Whitepaper herunter und beantragen Sie Ihre Einladung zum TOURISE Summit unter TOURISE.com.

Über TOURISE

TOURISE ist die weltweit führende Plattform, die neue Horizonte für den globalen Tourismus eröffnet.

Gegründet vom saudischen Ministerium für Tourismus, findet der erste TOURISE-Gipfel vom 11. bis 13. November 2025 in Riad statt. TOURISE bringt Visionäre aus Regierung, Wirtschaft, Investment, Tourismus und Technologie zusammen, um Initiativen mit hohem Impact und transformative Geschäftsmodelle zu realisieren, die die Branche neu ausrichten und einen nachhaltigen, gerechten und zukunftsorientierten Tourismussektor aufbauen.

Physisch exklusiv und digital inklusiv ermöglicht TOURISE eine Teilnahme rund um den Globus und sich mit Visionären auszutauschen, die die Zukunft des globalen Tourismus gestalten. Im Anschluss an den Gipfel wird TOURISE als ganzjährige Plattform fortgeführt, auf der innovative Ideen zu realen Lösungen werden.

TOURISE ist der Ort, an dem die nächsten 50 Jahre des Tourismus gestaltet werden.

Für weitere Informationen über TOURISE besuchen Sie www.tourise.com und abonnieren Sie den Newsletter.

Über Globant

Bei Globant helfen wir Organisationen, in einer digitalen und KI-gestützten Zukunft erfolgreich zu sein. Unsere branchenfokussierten Lösungen kombinieren Technologie und Kreativität, um die Unternehmenstransformation zu beschleunigen und Erlebnisse zu gestalten, die Kunden schätzen. Durch digitale Neuerfindung, unsere abonnementbasierten AI Pods und die Globant Enterprise AI-Plattform verwandeln wir Herausforderungen in messbare Geschäftsergebnisse und versprochene Einsparungen in echte Auswirkungen.

Wir haben mehr als 30.000 Mitarbeiter in über 35 Ländern auf 5 Kontinenten. Zu unseren Kunden zählen u.a. Unternehmen wie Google, Electronic Arts und Santander.

Wir wurden von IDC MarketScape als weltweiter Marktführer für KI-Dienste (2023) und als weltweiter Marktführer für Medienberatung, Integration und Cloud-Dienstleister für Geschäftsabläufe (2024) ausgezeichnet.

Wir sind laut Brand Finance die am schnellsten wachsende IT-Marke und die fünftstärkste IT-Marke weltweit (2024).

Wir wurden als Business Case Study an Harvard, MIT und Stanford vorgestellt.

Wir sind aktive Mitglieder der Green Software Foundation (GSF) und des Cybersecurity Tech Accord.

Wir sind globale Partner von Open AI, NVIDIA, AWS und Unity und bringen erstklassige Technologie zusammen, um Innovationen in allen Branchen zu beschleunigen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.globant.com. Melden Sie sich an und erhalten Sie Pressemitteilungen und Updates zuerst.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251103790007/de/

Contacts:

pr@globant.com