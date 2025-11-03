DJ PTA-News: ÖKOWORLD AG: ÖKOWORLD AG beschließt Einziehung eigener Aktien und Herabsetzung des Grundkapitals

Der Aufsichtsrat der ÖKOWORLD AG hat in seiner heutigen Sitzung der Einziehung von 250.000 Stück selbst gehaltener Stammaktien und der entsprechenden Herabsetzung des Grundkapitals um EUR 250.000 zugestimmt. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt damit künftig 7.000.000 Euro und ist in 3.950.000 Stammaktien sowie 3.050.000 stimmrechtslose Vorzugsaktien im Nennbetrag von jeweils 1 Euro eingeteilt.

Ziel der Maßnahme ist die Schaffung zusätzlicher Flexibilität für den Erwerb eigener Aktien. Auf der Hauptversammlung der ÖKOWORLD AG hatten die Aktionäre am 11. Juli 2025 ein Aktienrückkaufprogramm ("Aktienrückkaufprogramm 2025") beschlossen. Dieses sieht vor, dass die Gesellschaft bis zu 10 Prozent eigener Vorzugsaktien über die Börse zurückkauft. Hintergrund für das Aktienrückkaufprogramm 2025 ist die robuste Eigenkapitalausstattung sowie die anhaltend gute Liquiditätslage der ÖKOWORLD-Gruppe.

Die Kapitalherabsetzung dient zudem der Einhaltung der gesetzlichen Bestandsgrenze von 10 Prozent des Grundkapitals gemäß -- 71 Abs. 2 AktG, die den zulässigen Umfang des Besitzes eigener Aktien beschränkt.

Über ÖKOWORLD ÖKOWORLD gilt als Pionier im Bereich nachhaltiger Geldanlagen und Vorsorge. Die ÖKOWORLD-Fonds und Versicherungsprodukte investieren global in Unternehmen, die sich durch ihre Produkte oder Dienstleistungen ethisch, sozial und ökologisch positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auswirken und somit zu einer lebenswerten Zukunft beitragen. ÖKOWORLD-Fonds werden regelmäßig ausgezeichnet. So erhielt beispielsweise der Flaggschiff-Fonds ÖKOVISION CLASSIC die Bestnote von Stiftung Warentest im Bereich Nachhaltigkeit. Weitere Informationen gibt es unter www.oekoworld.com im Internet.

