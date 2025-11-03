Die Anzeichen der Krise in der schwäbischen Autobranche sind unübersehbar.Drastische Gewinneinbrüche, schrumpfende Absätze und Produktion auf breiter Front, Beschäftigungsabbau bei kleinen und mittleren Unternehmen, Massenentlassungen bei den großen Unternehmen.Porsche, vor drei Jahren in den Dax aufgenommen, musste diesen bereits wieder verlassen. Der CEO Oliver Blume musste zurücktreten, und hat seinem Nachfolger, Michael Leiters von McLaren, D ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.