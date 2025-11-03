EQS-News: Seres Group Co.,Ltd. / Schlagwort(e): Produkteinführung/Jahresergebnis

SERES erzielt in den ersten drei Quartalen einen Nettogewinn von 5,312 Milliarden RMB und wird der erste Luxus-NEV-Hersteller mit "A+H"-Notierung



03.11.2025

CHONGQING, China, 3. November 2025 /PRNewswire/ -- Am 30. Oktober veröffentlichte SERES seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2025. Dem Bericht zufolge erzielte SERES in den ersten drei Quartalen einen Umsatz von 110,534 Mrd. RMB sowie einen den Aktionären zurechenbaren Nettogewinn von 5,312 Mrd. RMB, was einem Wachstum von 31,56 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. AITO-Produktlinie wird weiter ausgebaut; AITO M9 stellt Auslieferungsrekord im 500.000-RMB-Segment auf In diesem Jahr hat AITO die Produktentwicklung beschleunigt und mehrere neue Modelle auf den Markt gebracht. Vom neuen AITO M5 Ultra über den AITO M9 2025 Edition bis hin zum familienfreundlichen AITO M8 sowie dem brandneuen AITO M7 wird das breit gefächerte Angebot vom Markt und den Kunden gleichermaßen gut angenommen. Bis heute wurden von allen AITO-Modellen insgesamt mehr als 800 000 Einheiten ausgeliefert. Allein vom AITO M9 wurden in nur 21 Monaten mehr als 250 000 Einheiten ausgeliefert, was einen Rekord für Fahrzeuge im 500.000-RMB-Segment darstellt. Der AITO M8 hat die Marke von 100 000 Auslieferungen überschritten und ist damit seit vier Monaten in Folge der Topseller im 400.000-RMB-Segment. Der brandneue AITO M7 wurde innerhalb von nur 36 Tagen nach seiner Markteinführung über 20 000 Mal ausgeliefert und hat sich damit schnell zu einer festen Größe im Markt entwickelt. Laut der Landroads-Consulting-Studie "2025 First Half New Energy Vehicle Brand Health" belegte AITO den ersten Platz im Brand Development Confidence Index H1 2025. Der AITO M9 führte zudem die Gesamtliste des Net Promoter Score (NPS) für neue Energiefahrzeugmodelle mit einem Wert von 85,2 an. Innovationsgetrieben und auf dem Weg, branchenweit erster Hersteller von Luxusfahrzeugen mit neuer Energietechnologie (NEV) und "A+H"-Notierung zu werden Der anhaltende Markterfolg von AITO ist das Ergebnis des vorausschauenden Ansatzes von SERES bei technologischen Innovationen. Das Unternehmen ist fest entschlossen, eine Strategie für softwaredefinierte Fahrzeuge zu verfolgen und investiert stark in Kerntechnologien wie Elektrifizierung sowie intelligente Systeme. Zu den wichtigsten Innovationen gehören die SERES-MF-Technologieplattform, der SERES "Super Range Extender" und die SERES "Intelligent Safety", die alle die Wettbewerbsfähigkeit der Produkte steigern. Dank der erneuerten Produktpalette, der kontinuierlichen Innovation sowie der operativen Exzellenz wurde SERES mit dem "2024 Golden Bull Most Valuable Investment Award" ausgezeichnet. In der jüngsten Rangliste der 500 größten Unternehmen Chinas machte SERES einen Sprung um 270 Plätze auf Platz 190 und wurde damit zu einem der am schnellsten wachsenden Unternehmen auf der Liste. Es ist erwähnenswert, dass SERES seinen Börsengang in Hongkong am 27. Oktober begonnen hat und plant, am 5. November am Main Board der Hongkonger Börse notiert zu werden. Nach der Börsennotierung wird SERES der erste Hersteller von NEVs der Luxusklasse sein, der sowohl auf dem chinesischen Festland als auch in Hongkong an der Börse notiert ist ("A+H"-Notierung), was dem künftigen Wachstum weiteren Auftrieb verleiht. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2811115/Media_reports.jpg

