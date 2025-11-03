Boyd-Geschäftsbereich Engineered Materials wird nach Abschluss der Transaktion als eigenständiges Unternehmen operieren

Verkauf ermöglicht Boyd die fortgesetzte Skalierung seines Geschäftsbereichs Engineered Materials und eröffnet Chancen in schnell wachsenden Märkten

Transaktion soll im 2. Quartal 2026 abgeschlossen werden

Boyd Corporation ("Boyd"), der vertrauenswürdige globale Innovator in den Bereichen technische Materialien und Wärmelösungen, gab heute bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung über den Verkauf seines Geschäftsbereichs für Wärmelösungen für 9,5 Milliarden USD an Eaton, ein Unternehmen für intelligentes Energiemanagement, unterzeichnet hat. Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, darunter dem Erhalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen, und soll im zweiten Quartal 2026 abgeschlossen werden.

Nach Abschluss der Transaktion wird der Geschäftsbereich Engineered Materials von Boyd, der fortschrittliche Technologien zum Abdichten, Abschirmen und Isolieren von Hochleistungsanwendungen in den bedienten Branchen liefert, weiterhin als unabhängiges Unternehmen unter der Marke der Boyd Corporation operieren und von Goldman Sachs Alternatives unterstützt werden.

Boyd ist gut aufgestellt, um erhebliche Wachstumsmöglichkeiten für seinen Geschäftsbereich Engineered Materials zu verfolgen. Dort hat es sich durch tiefgreifende Expertise in Materialwissenschaft, proprietäre Fertigungstechnologien und langjährige Kundenbeziehungen in geschäftskritischen Anwendungen eine Führungsposition erarbeitet.

"Heute ist für das ganze Boyd-Team ein transformativer Tag, und ich bin zuversichtlich, dass die Kombination der Chip-to-Grid-Leistung von Eaton und der Chip-to-AmbientTM-Kühlarchitektur von Boyd helfen wird, die Bereitstellung zukünftiger KI-Rechenzentren zu beschleunigen", sagte Doug Britt, Chief Executive Officer von Boyd. "Unser Team im Bereich Engineered Materials wird auch weiterhin die Entwicklung innovativer Lösungen, die auf die technischen Herausforderungen unserer Kunden ausgelegt sind, in mehreren schnell wachsenden Endmärkten vorantreiben. Mit der kontinuierlichen Unterstützung unserer Partner bei Goldman Sachs kann Boyd Engineered Materials auf seiner marktführenden Position aufbauen und zusätzliches Wachstum im Unternehmen fördern."

"Es war eine Ehre, Doug und dem Team bei der Skalierung des Geschäftsbereichs Thermal von Boyd zu helfen. Wir glauben, dass die Erfolgsbilanz von Eaton bei der Förderung portfolioweiter Wertschaffung sicherstellen wird, dass der Geschäftsbereich gut auf sein nächstes Wachstumskapitel vorbereitet ist", sagte Leonard Seevers, Partner in Private Equity bei Goldman Sachs Alternatives. "Wir werden zudem das Team von Boyd Engineered Materials dabei unterstützen, seine starke Basis zu nutzen, um noch innovativere, kundenorientierte Lösungen in kritischen Endmärkten bereitzustellen."

Diese Veräußerung hat keinerlei Auswirkungen auf den zukünftigen Betrieb von Boyd Engineered Materials, da Boyd segmentierte Teams für Operationen, Führung, F&E, Vertrieb und Kundensupport beibehalten hat. Die Kunden von Engineered Materials werden auch weiterhin den gleichen hochwertigen Service erhalten, den Sie von Boyd gewohnt sind.

Berater

Goldman Sachs Co. LLC fungierten als leitende Finanzberater. J.P. Morgan Securities LLC fungierten ebenfalls als Finanzberater der Boyd Corporation und Tochtergesellschaften von Goldman Sachs. Davis Polk Wardwell LLP berät Boyd rechtlich.

Über Boyd

Boyd ist ein weltweit vertrauenswürdiger Innovator für nachhaltige Lösungen, die die Produkte unserer Kunden besser, sicherer, schneller und zuverlässiger machen. Unsere innovativen technischen Materialien und thermischen Lösungen bringen die Technologie unserer Kunden voran, um die Leistung in den modernsten Rechenzentren der Welt zu maximieren, die Zuverlässigkeit und Reichweite von Elektro- und autonomen Fahrzeugen zu verbessern, die Genauigkeit modernster persönlicher Gesundheits- und Diagnosesysteme zu erhöhen, leistungskritische Flugzeug- und Sicherheitstechnologien zu ermöglichen und Innovationen in der Elektronik und Mensch-Maschine-Schnittstelle der nächsten Generation zu beschleunigen. Im Mittelpunkt der globalen Fertigung von Boyd steht ein starkes Engagement für den Umweltschutz durch nachhaltige, skalierbare, schlanke und strategisch günstig gelegene regionale Betriebe, die Abfall reduzieren und den CO2-Fußabdruck minimieren. Wir stärken unsere Mitarbeiter, fördern ihr Potenzial und inspirieren sie, mit Integrität und Verantwortungsbewusstsein das Richtige zu tun, um den Erfolg unserer Kunden zu sichern.

www.boydcorp.com

Über Private Equity bei Goldman Sachs Alternatives

Goldman Sachs (NYSE: GS) ist einer der weltweit führenden Investoren im Bereich alternativer Anlagen mit einem Vermögen von über 500 Mrd. USD und mehr als 30 Jahren Erfahrung. Das Geschäftsfeld investiert in das gesamte Spektrum alternativer Anlagen, darunter Private Equity, Wachstumskapital, Privatkredite, Immobilien, Infrastruktur, Nachhaltigkeit und Hedgefonds. Kunden erhalten Zugang zu diesen Lösungen über direkte Strategien, maßgeschneiderte Partnerschaften und Programme mit offener Architektur. Das Geschäftsfeld basiert auf der Fokussierung auf Partnerschaften und gemeinsamen Erfolg mit den Kunden. Ziel ist es, mithilfe des globalen Netzwerks und der umfassenden Expertise in verschiedenen Branchen und Märkten eine langfristige Anlageperformance zu erzielen. Die Plattform für alternative Anlagen ist Teil von Goldman Sachs Asset Management, das weltweit führenden Institutionen, Finanzberatern und Einzelpersonen Anlage- und Beratungsdienstleistungen auf öffentlichen und privaten Märkten anbietet. Goldman Sachs verwaltete zum 30. September 2025 weltweit Vermögenswerte in Höhe von etwa 3,5 Billionen USD. Seit seiner Gründung 1986 hat Private Equity bei Goldman Sachs Alternatives über 75 Mrd. USD in Unternehmen investiert. Das Unternehmen vereint ein globales Netzwerk aus Beziehungen, einzigartige markt-, branchen- und regionenübergreifende Erkenntnisse und die weltweiten Ressourcen von Goldman Sachs, um Unternehmen aufzubauen und die Wertgenerierung in seinen Portfolios voranzutreiben.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

