Globale Studie zeigt auf, wie Zahlungsprobleme und fehlende lokale Optionen die Einnahmen von Fluggesellschaften beeinträchtigen - und wie durch eine bessere Koordination verlorenes Wachstum wieder wettgemacht werden kann. MONTREAL, 3. November 2025 /PRNewswire/ -- Fluggesellschaften und Online-Reisebüros (OTAs) verlieren jedes Jahr Milliarden durch fehlgeschlagene Transaktionen und fehlende Zahlungswünsche. Laut einer neuen Studie von Nuvei und Edgar, Dunn & Company (EDC) sind die Einnahmen der Fluggesellschaften im Jahr 2025 in Höhe von 117 Milliarden US-Dollar aufgrund von Kartenrückgängen und Reibungsverlusten beim Checkout gefährdet. Der Bericht, The Last Mile of Conversion: How Seamless Payments Drive Revenue from High-Intent Travelers (Die letzte Meile der Konversion: Wie nahtlose Zahlungen den Umsatz von Reisenden mit hoher Kaufabsicht steigern) untersucht, wie die Erwartungen von Reisenden die Zahlungsökonomie während des gesamten Buchungsprozesses verändern. Die Ergebnisse einer Umfrage unter mehr als 1.000 Reisenden in den USA, Großbritannien, Brasilien, Spanien und Hongkong zeigen, dass sich der Zahlungsverkehr zu einem der wichtigsten kommerziellen Schlachtfelder der Reisebranche entwickelt hat. Reibung kostet Milliarden Bei 17 % der Reisenden wird die Karte bei einer Online-Buchung abgelehnt. Für die Fluggesellschaften ist dies eine unmittelbare Folge: 13 % wechseln zu einem Konkurrenten, und 5 % brechen den Kauf ganz ab. Die Gestaltung von Checkouts macht den Verlust noch größer. Fast 60 % der Reisenden brechen eine Buchung ab, wenn die von ihnen bevorzugte Zahlungsmethode nicht verfügbar ist und 92 % sagen, dass für ihre Buchungsentscheidung entscheidend ist, wie einfach die Zahlung ist. Diese Muster deuten auf eine wachsende Kluft zwischen der Absicht der Reisenden und der tatsächlichen Buchung hin - und auf die Möglichkeit für Fluggesellschaften und OTAs, durch intelligentere Zahlungsabwicklung und Lokalisierung erhebliche Einnahmen zurückzugewinnen. Das Zahlungsverhalten ist zunehmend lokal Die Daten verdeutlichen, wie regionale Zahlungsgewohnheiten die globalen Ergebnisse beeinflussen. In Brasilien bevorzugen 71 % der Reisenden Pix, das Sofortzahlungsnetz des Landes.

In Hongkong nutzen 29 % AlipayHK für Online-Einkäufe.

In Spanien entscheiden sich 23 % für Bizum, während in den USA und im Vereinigten Königreich PayPal mit einer Nutzung von über 40 % weiterhin dominiert. Die Reisenden erwarten auch Vertrautheit und Flexibilität. 92 % möchten die Preise in ihrer Landeswährung angezeigt bekommen, und 75 % bevorzugen geteilte Zahlungsoptionen, doch nur 22 % der OTAs bieten diese derzeit an. Diese Vielfalt macht deutlich, dass ein einziger globaler Checkout die Erwartungen der Reisenden nicht erfüllen kann. Zahlungsstrategien müssen die lokalen Systeme, Währungen und das Verbraucherverhalten in jedem Markt berücksichtigen. Orchestrierung als Infrastruktur Die Studie zeigt, dass die Orchestrierung von Zahlungen der effektivste Hebel ist, um Umsatzverluste zu vermeiden. Durch die intelligente Weiterleitung von Transaktionen an verschiedene Acquirer, die Unterstützung lokaler Zahlungsmethoden und die Aktivierung automatischer Wiederholungsversuche können Fluggesellschaften ihre Genehmigungsraten um 5 bis 10 Prozentpunkte steigern. Diese Steigerung kann für einige Fluggesellschaften das Äquivalent zur Erfüllung der Hälfte oder des gesamten jährlichen Wachstumsziels darstellen. Im weiteren Sinne signalisiert sie einen Mentalitätswandel: Zahlungen nicht mehr als Betriebskosten zu behandeln, sondern sie als Mittel zur Steigerung der wirtschaftlichen Leistung zu betrachten. Ein strategischer Wandel für den Reiseverkehr Reisen ist eine Kategorie mit hoher Intensität und geringer Häufigkeit. Jede Transaktion hat sowohl einen unmittelbaren als auch einen langfristigen Wert, aber der Spielraum für Fehler ist gering. Eine fehlgeschlagene Zahlung beendet oft die gesamte Beziehung. Angesichts der weltweiten Verbreitung digitaler Technologien und Echtzeit-Zahlungen wird das Wachstum der Branche davon abhängen, wie effektiv Fluggesellschaften und Online-Reisebüros Reibungsverluste in der letzten Phase der Konversion reduzieren können. Unternehmen, die Zahlungen intelligent lokalisieren und koordinieren, sichern nicht nur ihre Einnahmen, sondern stärken auch die Loyalität der zunehmend digitalen, mobilen Reisenden. Laden Sie das vollständige Whitepaper hier herunter: https://www.nuvei.com/posts/the-last-mile-of-conversion-how-seamless-payments-drive-revenue-from-high-intent-travelers oder für weitere Informationen über die Forschung kontaktieren: alex.hammond@nuvei.com Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2263426/Nuvei_logo_Logo.jpg



