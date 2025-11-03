Die Suche nach Sinn im Job ist allgegenwärtig. Eine neue Studie zeigt nun, warum die reine Motivation oft nicht reicht und welcher Faktor stattdessen den entscheidenden Schutzschild gegen Stress bildet. Die Annahme ist weit verbreitet: Wer einen "sinnvollen" Job hat, brennt nicht aus. Doch die Realität ist komplizierter. Eine neue Studie zeigt, dass der Wunsch nach einer sinnvollen Tätigkeit nicht mit dem Schutz vor Burnout gleichzusetzen ist. Entscheidend ...

