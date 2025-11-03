EQS-News: China Daily / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

BEIJING, 3. November 2025 /PRNewswire/ -- Ein Nachrichtenbericht von China Daily: Die Jahreskonferenz des Financial Street Forum 2025, die vom 27. bis 30. Oktober in Beijing stattfand, umfasste 38 hochrangige Parallelveranstaltungen, an denen über 400 Ministerialbeamte, Führungskräfte internationaler Organisationen, leitende Angestellte von Finanzinstituten und Wissenschaftler aus mehr als 30 Ländern und Regionen teilnahmen. Sie zog über 6.000 Teilnehmer vor Ort an und erreichte Milliarden von Menschen online, wodurch es sowohl hinsichtlich seiner Größe als auch seines Einflusses Rekorde aufstellte. Das diesjährige Forum erzielte Meilensteine, darunter die Vorstellung mehrerer wichtiger Institutionen, die Unterzeichnung zahlreicher internationaler Kooperationsabkommen und die Bekanntgabe von über 100 wichtigen Ergebnissen. Insbesondere führten mehr als 300 hochkarätige Unternehmen intensive Gespräche mit über 100 Investmentinstituten und förderten so eine substanzielle Zusammenarbeit, die die Finanzdienstleistungen für die Realwirtschaft stärkte. Im Bereich Forschung und Praxis wurden zwei wegweisende Berichte veröffentlicht. Der "Financial Street Development Report 2025" zeigte, dass die Finanzstraße Beijings während des 14. Fünfjahresplans (2021-25) eine prominentere Rolle in den Bereichen Entscheidungsfindung, Regulierung, Festlegung von Standards, Vermögensverwaltung, Zahlungsabwicklung, Informationsaustausch und internationale Zusammenarbeit einnahm und damit ihren globalen Einfluss verstärkte. Darüber hinaus veröffentlichte die Nationale Institution für Finanzen und Entwicklung Leitlinien für die Anwendung großer KI-Modelle in der Finanzbranche, in denen die Anwendungsgrenzen, Umsetzungswege und Compliance-Anforderungen dargelegt wurden. Diese Leitlinien bieten Referenzen für die digitale Transformation von Banken, Wertpapier- und Versicherungsinstituten. Die politischen Leitlinien wurden präzisiert, wobei die zentralen Finanzaufsichtsbehörden den Schwerpunkt auf unterstützende Maßnahmen legten, wie die Beibehaltung einer moderat lockeren Geldpolitik und die Förderung eines neuen Finanzdienstleistungsmodells. Auch im Bereich der grünen Finanzwirtschaft wurden mit der Veröffentlichung des Weißbuchs zur grünen Finanzwirtschaft, das systematische Lösungen für die Erreichung der Ziele der CO2-Emissionsspitze und der CO2-Neutralität bietet, Fortschritte erzielt. Dank der Belt and Road Initiative, die zu einer wichtigen Plattform für globale Investitionen und Zusammenarbeit geworden ist, gab es Durchbrüche in der internationalen Zusammenarbeit. Die Export-Import-Bank of China hat Kredite in Höhe von über 2 Billionen Yuan (281 Milliarden US-Dollar) für BRI-bezogene Projekte bereitgestellt und Vereinbarungen mit mehreren internationalen Finanzinstituten und Unternehmen unterzeichnet, die die Bereiche Infrastruktur, Außenhandel und grenzüberschreitende Investitionen abdecken. Bemerkenswert ist, dass alle 29 weltweit bedeutenden Banken an dem Forum teilnahmen und fünf Veranstaltungsorte im Ausland eingerichtet wurden, um den globalen Dialog zu fördern. Im Dienste der Realwirtschaft veröffentlichte Beijing Stellungnahmen zur Förderung der hochwertigen Entwicklung von Risikokapital- und Private-Equity-Investitionen sowie zur Unterstützung von Fusionen und Übernahmen börsennotierter Unternehmen. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, den gesamten Lebenszyklus von Kapitalbeschaffung, Investition, Verwaltung und Ausstieg zu rationalisieren und systematische Unterstützung zu bieten. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2811491/image.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/der-globale-einfluss-der-finanzstraWe-in-beijing-erreicht-einen-neuen-hochststand-302603036.html



