Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - le 3 novembre/November 2025) - First American Uranium Inc. (URM) has announced a symbol change to NIOB. Shares will begin trading under the new symbol on November 5, 2025.

Disclosure documents are available at www.thecse.com

Please note that all open orders will be cancelled at the end of business on November 4, 2025. Dealers are reminded to re-enter their orders.

_________________________________

First American Uranium Inc. (URM) a annoncé un changement de symbole pour NIOB. Les actions commenceront à être négociées sous le nouveau symbole le 5 novembre 2025.

Les documents de divulgation sont disponibles sur www.thecse.com

Veuillez noter que toutes les commandes ouvertes seront annulées à la fin des activités le 4 novembre 2025. Les concessionnaires sont priés de saisir à nouveau leurs commandes.

Issuer/ Emetteur: First American Uranium Inc. Old symbol/Vieux symbole: URM New symbol/ Nouveau symbole: NIOB Effective Date/ Date effective Le 5 NOV 2025

If you have any questions or require further information, please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)