Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - le 3 novembre/November 2025) - First American Uranium Inc. (URM) has announced a symbol change to NIOB. Shares will begin trading under the new symbol on November 5, 2025.
Disclosure documents are available at www.thecse.com
Please note that all open orders will be cancelled at the end of business on November 4, 2025. Dealers are reminded to re-enter their orders.
_________________________________
First American Uranium Inc. (URM) a annoncé un changement de symbole pour NIOB. Les actions commenceront à être négociées sous le nouveau symbole le 5 novembre 2025.
Les documents de divulgation sont disponibles sur www.thecse.com
Veuillez noter que toutes les commandes ouvertes seront annulées à la fin des activités le 4 novembre 2025. Les concessionnaires sont priés de saisir à nouveau leurs commandes.
Issuer/ Emetteur:
First American Uranium Inc.
Old symbol/Vieux symbole:
|URM
New symbol/ Nouveau symbole:
|NIOB
Effective Date/ Date effective
Le 5 NOV 2025
If you have any questions or require further information, please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com
Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com
SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)