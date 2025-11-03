Lockere Geldpolitik der Fed kann BTC zum Steigen bringen, aber HYPER zündet den Turbo

Während die Fed von einer hawkishen zu einer dovishen Haltung gewechselt ist, startet die schnellste Bitcoin-Skalierungslösung Bitcoin Hyper (HYPER). Nach ihrer Zinssenkung am 29. Oktober und einer Liquiditätsspritze von 29 Mrd. USD hat die Notenbank verdeutlicht, dass die finanziellen Bedingungen in eine lockere Phase übergehen. Davon können wiederum Risikoanlagen wie Bitcoin und andere Kryptowährungen profitieren.

Mit der zusätzlichen Liquidität scheint der Moment für den Start von Bitcoin Hyper nun perfekt zu sein, während es mit seinem Vorverkauf mittlerweile mehr als 25,6 Mio. USD eingenommen hat und die Entwicklung der Skalierungslösung vorantreibt.

Dabei handelt es sich um eine zweischichtige Architektur, welche sich aus der Solana Virtual Machine (SVM) für schnellere und günstigere Transaktionen sowie der Abwicklungsschicht für die Endgültigkeit und Sicherheit der Bitcoin-Basischain zusammensetzt, die inzwischen durch das neue Sicherheitsframework des Projektes optimiert wird, das die Integrität beider Schichten gewährleistet.

Der für Gasgebühren, Staking und Governance verwendete HYPER-Coin ist über den Vorverkauf noch für die nächsten 20 Stunden für einen Preis in Höhe von 0,013215 USD erhältlich. Danach wird er für einen höheren Verkaufspreis angeboten, weshalb sich ein frühzeitiges Handeln lohnt.

Wenn sich die Fed äußert, hören Bitcoin-Investoren zu

Vor einer Woche hat die amerikanische Notenbank den Leitzins um 25 Basispunkte auf 3,75 % bis 4,00 % gesenkt. Somit handelt es sich schon um die zweite Zinssenkung in diesem Jahr. Begründet wurde sie mit dem verlangsamten Beschäftigungswachstum, während die Inflation weiterhin erhöht und der Government Shutdown bestehen bleibt, weshalb auch wichtige Wirtschaftsdaten fehlen.

Im selben Moment hat die Fed bekannt gegeben, dass sie ab dem 1. Dezember ihren Bilanzabbau beenden wird. Somit wird das Ende von Quantitative Easing signalisiert, was ebenfalls bullisch für Risiko-Assets wie Bitcoin ist. Anschließend wurden am 31. Oktober über die Repo-Fazilität 29,4 Mrd. USD in das Bankensystem gepumpt, was die größte Liquiditätsspritze seit der Pandemie ist.

Auf diese Weise soll die kurzfristige Finanzierungsnotlage der Banken gelindert werden. Darüber hinaus soll es die Tagesgeldsätze stabilisieren, welche aufgrund der knapper werdenden Reserven zu steigen begonnen haben. Mithilfe weiterer Liquidität durch die Fed sind die Banken dazu in der Lage, ihren täglichen Finanzierungsbedarf gerecht zu werden, ohne die Kreditmärkte zu stören.

Für Kryptowährungen wie Bitcoin haben solche Ereignisse den Anfang einer Phase mit mehr Liquidität markiert, wobei die Unterstützung der Zentralbanken mit dem größeren Interesse an zyklischen Assets zusammenfällt. Sobald die Notenbank von einer restriktiven zu einer lockeren Geldpolitik wechselte, wurde Bitcoin durch höhere Zuflüsse und eine stärkere Volatilität nach oben getrieben.

Bitcoin Hyper kann hingegen diese Dynamik sogar noch einmal steigern, weil es eine fortschrittliche Infrastruktur entwickelt, welche die wachsende Wertbasis von Bitcoin in ein funktionales und skalierbares Ökosystem verwandelt.

Bitcoin steigert seine Fähigkeiten, während sich die Entwicklungen beschleunigen

Während weitere Liquidität in den Krypto-Markt strömt, entwickelt Bitcoin Hyper das Ökosystem weiter und optimiert die Eigenschaften, um somit aus Bitcoin mehr als nur einen Wertspeicher zu machen.

Zuletzt hat sich das Projekt auf das zweischichtige Framework konzentriert. Bei diesem wird die SVM für eine höhere Geschwindigkeit und bessere Skalierbarkeit sowie Bitcoin für die Abwicklung und Endgültigkeit genutzt. Gleichzeitig kann die hohe Bitcoin-Liquidität somit produktiv genutzt werden und schnell die nächsten Entwicklungen vorantreiben.

Das Team von Bitcoin Hyper hat bei dem letzten Update einen stärkeren Fokus auf die Sicherheitsintegrität gelegt. Somit soll sichergestellt werden, dass jede Statusänderung innerhalb der Layer-2 auch auf der Bitcoin-Basisebene überprüfbar bleibt. Anders formuliert bedeutet es, dass die Daten in der Geschwindigkeit von Solana ausgeführt, jedoch auf Bitcoin abgewickelt werden. Auf diese Weise werden Leistung und Unveränderlichkeit kombiniert.

Ein Vorteil von Bitcoin Hyper ist auch die schnelle Adoptionsmöglichkeit. Denn Entwickler können die vertrauten SVM-Tools nutzen, um somit DeFi, GameFi, KI, Tokenisierung und weitere Sektoren voranzutreiben. Auf diese Weise kann eine der größten Entwickler-Communitys sichere Hochgeschwindigkeitsanwendungen bereitstellen.

Außerdem werden in der aktuellen Phase neue operative Sicherheitsvorkehrungen implementiert. Zu ihnen zählen unter anderem transparente Sequenzierung, reproduzierbare Builds und gemeinschaftsgeführte Verifizierungen, welche dafür Sorge tragen, dass alle Elemente überprüfbar und manipulationssicher sind.

Dieser Verbesserungen unterstreichen das Konzept von Bitcoin Hyper, welches Skalierbarkeit nicht auf Kosten der Sicherheit ermöglicht. Zudem kommt das Projekt somit seinem Ziel näher, die hohe Sicherheit von Bitcoin zusammen mit einem schnelleren Ökosystem zu nutzen. Somit sollen die Möglichkeiten erweitert werden, ohne die Zuverlässigkeit von Bitcoin zu beeinträchtigen.

So kaufen Sie HYPER vor der nächsten Preiserhöhung

Bitcoin Hyper entwickelt ein Ökosystem auf Bitcoin, welches BTC von der Speicherung in die Nutzung überführt. Damit wird Bitcoin zu einem Tauschmittel, welches von Anwendungen unterschiedlichster Sektoren wie DeFi, GameFi und weiteren benutzt wird. Dies stellt einen bedeutenden Fortschritt im Vergleich zu einem passiv verwahrtem Asset dar.

Nun beschleunigt sich die Entwickleraktivität, während die Infrastruktur weiterentwickelt wird. Daher könnte sich eine frühe Positionierung in Bitcoin Hyper als außerordentlich lukrativ darstellen. Schließlich erwirbt man mit ihm den Coin, welcher die expandierende On-Chain-Wirtschaft untermauert und steuert.

Teilgenommen werden kann an dem Vorverkauf von Bitcoin Hyper über die offizielle Website. Diese akzeptiert SOL, ETH, USDT, USDC und BNB sowie Kreditkarten. Neu gekaufte Token können Sie bereits in den Staking-Pool einzahlen, um eine jährliche Rendite von dynamischen 46 % pro Jahr zu erhalten.

Für eine optimale Erfahrung bei Presales wird die Nutzung der Best Wallet empfohlen, die zu den besten digitalen Geldbörsen der Kryptoindustrie zählt. In dieser ist der Vorverkauf auch unter der Kategorie "Upcoming Tokens" gelistet, sodass sich die Coins leichter kaufen, verfolgen und beanspruchen lassen. Die Best Wallet finden Sie im Google Play Store und Apple App Store.

Verbinden Sie sich auch mit der Community von Bitcoin Hyper auf X und Telegram, damit Sie von den neuesten Entwicklungen erfahren.

Jetzt Bitcoin Hyper besuchen!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.