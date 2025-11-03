BitMine erweitert Ethereum-Bestand - Tom Lee erwartet starke Jahresendrallye

BitMine Immersion Technologies, ein börsennotiertes Unternehmen mit Fokus auf digitale Vermögenswerte (vor allem als Ethereum Treasury), hat in der vergangenen Woche über 82.000 Ethereum im Wert von rund 294 Millionen US-Dollar erworben. Damit hält das Unternehmen nun mehr als 3,39 Millionen ETH - das entspricht über 2,8 Prozent des gesamten zirkulierenden Angebots. Trotz sinkender Kurse setzt BitMine damit ein klares Signal: Ethereum bleibt ein Kernbaustein institutioneller Anlagestrategien.

Marktkorrektur und Reaktion der Anleger

Während der Ethereum-Kurs zuletzt auf rund 3.600 US-Dollar fiel, verlor auch die BitMine-Aktie deutlich an Wert. Das Papier sank am Montag um mehr als acht Prozent und liegt im Monatsvergleich rund 21 Prozent im Minus.

https://twitter.com/BTC_Archive/status/1985347053942165788

Dennoch zeigt die aggressive Aufstockung, dass das Management langfristig auf eine Erholung des Marktes setzt. Das Unternehmen hat den Großteil seiner Bestände zu einem Durchschnittspreis von 3.909 US-Dollar erworben und hält derzeit Ethereum im Gegenwert von etwa 12,5 Milliarden US-Dollar.

Tom Lee bleibt bullish

BitMine-Chairman Tom Lee zeigte sich in einem Interview mit CNBC unbeeindruckt von den jüngsten Rücksetzern. Der Markt befinde sich in einer Konsolidierungsphase, erklärte Lee, während die fundamentalen Daten weiterhin stark seien. Stablecoin-Volumen, dApp-Umsätze und Netzwerknutzung würden neue Höchststände erreichen.

Er sprach von einer "Mini-Ruptur" im Zuge der jüngsten 19-Milliarden-Dollar-Liquidationen, nach der sich der Markt neu ausrichte. Für den weiteren Verlauf des Jahres erwartet Lee deutliche Kursgewinne - mit möglichem Ziel von 7.000 US-Dollar für Ethereum.

Tom Lees Bitcoin-Prognose

Neben seiner optimistischen Einschätzung zu Ethereum bleibt Tom Lee auch für Bitcoin ausgesprochen bullish. In seiner jüngsten Marktanalyse sprach er davon, dass die führende Kryptowährung bis Jahresende Kurse zwischen 150.000 und 200.000 US-Dollar erreichen könnte. Er sieht die aktuelle Seitwärtsphase als natürliche Konsolidierung nach einer massiven Marktliquidation und verweist auf makroökonomische Faktoren, die eine neue Aufwärtswelle begünstigen könnten.

TOM LEE JUST SAID BITCOIN IS GOING TO $1 MILLION AND MICROSTRATEGY WILL BE ONE OF THE LARGEST COMPANIES



IT'S COMING pic.twitter.com/NSkx9ZjN3c - Vivek Sen (@Vivek4real_) October 18, 2025

Dazu zählen die anhaltende Nachfrage institutioneller Investoren, steigende ETF-Zuflüsse und eine abnehmende Angebotsdynamik durch Halvings und langfristige Holder. Lees Prognose stützt sich auf die Annahme, dass die Fundamentaldaten den Preis erneut anführen werden - ähnlich wie in früheren Zyklen, in denen Bitcoin nach längerer Stabilisierung starke Impulse entwickelte.

Ethereum gewinnt institutionelles Vertrauen

BitMine ist eines der wenigen Unternehmen, das Ethereum gezielt als strategische Reserve aufbaut - ähnlich wie Michael Saylors' Strategy es mit Bitcoin tut. Während viele börsennotierte Firmen weiterhin auf BTC setzen, sehen immer mehr Akteure in Ethereum eine Infrastruktur, die reale Erträge und Anwendungsfälle bietet. Durch seine zentrale Rolle im DeFi-, NFT- und Tokenisierungssektor hat Ethereum Eigenschaften, die es für institutionelle Investoren besonders interessant machen.

Neben Ethereum hält BitMine kleinere Positionen in Bitcoin und ORBS sowie fast 400 Millionen US-Dollar in Barreserven. Diese Liquidität erlaubt es dem Unternehmen, flexibel auf Marktbewegungen zu reagieren und bei Bedarf weiter zu investieren. Die klare Ausrichtung auf Ethereum zeigt, dass BitMine das Netzwerk nicht nur als Spekulationsobjekt, sondern als Basis zukünftiger Finanzanwendungen betrachtet.

Ausblick und Marktposition

In einem Myriad-Prediction-Markt glauben rund 95 Prozent der Teilnehmer, dass BitMine bis Ende des Jahres mehr Ethereum halten wird als der bisher zweitgrößte Treasury SharpLink. Damit würde das Unternehmen seine führende Position im Ethereum-Segment weiter ausbauen. Sollte sich Lees bullische Prognose bewahrheiten, könnte BitMine zum wichtigsten institutionellen Akteur im ETH-Ökosystem werden - und damit eine ähnliche Rolle spielen, die Strategy im Bitcoin-Bereich einnimmt.

Der jüngste Schritt zeigt, wie sich die Landschaft institutioneller Kryptoinvestments verschiebt. Ethereum entwickelt sich zunehmend vom Smart-Contract-Netzwerk zur finanziellen Infrastruktur, die langfristig Renditen generieren kann. BitMines Strategie, in diesem Umfeld früh und aggressiv zu investieren, könnte sich als entscheidender Vorteil erweisen, falls der erwartete Jahresendaufschwung tatsächlich eintritt.

Neue Wege im Meme-Coin-Markt - Pepenode bringt Mining ins Web3

Während institutionelle Investoren wie BitMine Milliarden in etablierte Assets wie Ethereum stecken, entstehen parallel völlig neue Ansätze im Krypto-Ökosystem. Einer davon ist Pepenode - ein innovatives "Mine-to-Earn"-Projekt, das das Konzept des Memecoins neu definiert. Statt einfach nur zu kaufen und zu halten, können Nutzer bei Pepenode aktiv am Mining teilnehmen - virtuell, strategisch und ohne Hardware.

https://twitter.com/pepenode_io/status/1985241677939028127

Der $PEPENODE Token läuft auf Ethereum und verbindet spielerisches Mining mit realer Token-Ökonomie. Jeder Teilnehmer beginnt mit einem eigenen virtuellen Serverraum, baut dort Mining Nodes auf und optimiert seine Rendite durch geschickte Kombinationen. Je besser das Setup, desto höher der Ertrag. Zusätzlich sorgt ein Staking-System mit attraktiven APYs dafür, dass frühe Investoren bereits während der Presale-Phase profitieren.

Werde Teil der ersten Mine-to-Earn-Revolution - sichere dir $PEPENODE im Presale und starte dein virtuelles Mining-Abenteuer.

Mit Leaderboards, Wettbewerben und Belohnungen in anderen populären Meme-Coins fördert Pepenode eine aktive Community und schafft einen neuen Standard für Utility-basierte Meme-Projekte.

Investment Disclaimer:

Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen stellen keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Kryptowährungen, insbesondere Meme-Coins, sind mit hohen Risiken verbunden und können erhebliche Verluste verursachen. Jeder Leser sollte vor einer Investition eigenständig recherchieren und gegebenenfalls professionelle Beratung in Anspruch nehmen. Werte und Prognosen dienen ausschließlich Informationszwecken und sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.