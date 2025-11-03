Best Wallet Presale wird nach 16,7 Mio. USD in 25 Tagen beendet - Letzte Chance für niedrigen Preis

Das Team der Best Wallet (BEST), eine der am schnellsten wachsenden digitalen Geldbörsen, hat nun bekannt gegeben, dass der Vorverkauf nur noch maximal für 25 Tage laufen und der Coin dann von den großen Kryptobörsen gelistet wird.

Der erstklassige Technologie-Stack, eine hervorragende Nutzererfahrung auch für Anfänger sowie die Zertifizierungen von CertiK und WalletConnect haben die Aufmerksamkeit der Krypto-Community auf sich gezogen und ihr zu ihrem Erfolg verholfen. Somit hat sie sich als eine der vertrauenswürdigsten und am meisten geschätzten Wallets auf dem Markt etabliert.

Gelobt wird die Best Wallet von den Kryptonutzern aufgrund ihrer nahtlosen Transaktionsfunktionen, welche einige der niedrigsten Gebühren in der gesamten Kryptoindustrie bietet. Darüber hinaus umfasst sie ein großartiges Sortiment unterschiedlichster Kryptodienste, weshalb sie auch als All-in-One-Lösung bezeichnet wird.

So können über die Best Wallet unter anderem Coins gehandelt und gestakt sowie das Portfolio verwaltet werden. Diese Funktionen und Vorteile haben ihr schnell zu einer großen Nutzerbasis von mehr als 250.000 monatlich aktiven Anwendern verholfen.

Nun geht der Vorverkauf jedoch in die finale Phase über, sodass Interessierten die Zeit davonläuft, um die BEST-Coins für die maximalen Vorteile innerhalb der App noch vor der Markteinführung zu einem reduzierten Preis zu erwerben.

Unmittelbar im Anschluss werden die ersten Notierungen der Kryptobörsen erfolgen. Derzeit werden die BEST-Token noch für den aktuellen Preis von 0,025885 USD angeboten. Wer nun nicht innerhalb der nächsten 25 Tage den Coin kauft, könnte es schon bald bereuen, wenn er von den Börsen eingeführt wird.

Funktionsumfang der Best Wallet führt zu 16,7 Mio. USD im Vorverkauf

Der Vorverkauf der Best Wallet wurde im vergangenen Jahr begonnen und hat seitdem 16,7 Mio. USD eingenommen. Denn Anleger wollen sich den Coin der Super-App zu einem besonders niedrigen Preis während des Presales sichern.

Zu diesem frühen Interesse der Investoren haben die Funktionen geführt, welche die Anwendung schon in der Anfangsphase zu bieten hatte. Dies sind echte, funktionierenden Features, welche das große Potenzial der Best Wallet verdeutlichen.

Mithilfe einer Reihe von innovativen Funktionen konnte die Best Wallet schnell Marktanteile von etablierten Anbietern wie MetaMask und Trust Wallet erobern. Denn inzwischen vertrauen viele Nutzer bei ihren alltäglichen Kryptotransaktionen und anderen Aktivitäten der Best Wallet.

Ein nicht zu unterschätzender Vorteil sind die besonders wettbewerbsfähigen Transaktionsgebühren, was mithilfe der Integration von Rubic geschieht. Somit werden für die Token-Swaps über 330 dezentrale Börsen und 30 Cross-Chain-Bridges eingebunden, damit die Nutzer stets die besten Kurse erhalten.

Außerdem werden über 100 Fiatwährungen unterstützt, womit sich die Best Wallet an eine große, internationale Gruppe von Investoren auf der ganzen Welt richtet. Somit wird der Einstieg in die Kryptowelt vereinfacht.

Ein weiterer großer Vorteil der Best Wallet ist die Möglichkeit, dass mehr als nur eine Blockchain verwendet werden kann. So lässt sich eine Reihe unterschiedlichster Wallets in die Anwendung integrieren, sodass alle Kryptowährungen über einen einzigen Ort verwaltet werden können. In dieser Hinsicht werden ein nahtloser Import und die Nachverfolgung gewährleistet.

Künftig sollen in der vierten Phase der Roadmap auch noch gasfreie Transaktionen eingeführt werden, sodass die Nutzer nicht mehr länger native Gas-Token wie ETH für Ethereum oder SOL für Solana halten müssen, um die Gebühren zu zahlen.

Weitere Gründe, warum sich immer mehr für BEST entscheiden

Eine weitere bemerkenswerte Funktion der Best Wallet sind ihre Presales, die unter "Upcoming Tokens" zu finden sind. Hier werden die vielversprechendsten neuen Kryptowährungen vor ihrer großen Markteinführung offeriert, nachdem sie den Token-Screener bestanden haben. Da hier einige Coins vorgestellt wurden, welche Anlegern hohe Renditen einbrachten, ist sie sehr beliebt.

Unter anderem wurde mit Wall Street Pepe (WEPE) einer der gemeinschaftsorientiertesten Memecoins des Jahres 2025 frühzeitig vorgestellt. Dieser hat eine erfolgreiche NFT-Kollektion veröffentlicht und ein Dual-Token-Modell für Solana und Ethereum eingeführt. Auf diese Weise konnte er eine Bewertung von 17 Mio. USD erreichen.

Ein weiteres Beispiel ist Pepe Unchained (PEPU), der seinen frühen Anlegern bis zu 700 % einbrachte. Nicht vergessen werden sollte Catslap (SLAP), dessen Coin für das Memecoin-Game über 7.000 % stieg.

Quelle: https://www.coingecko.com/en/coins/snorter

Zum aktuellen Zeitpunkt hat die Best Wallet unter den Upcoming Tokens zwei aufstrebende Projekte, welches die schnellste Bitcoin-Skalierungslösung Bitcoin Hyper (HYPER) und der erste Mine-to-Earn-Coin PepeNode (PEPENODE) sind.

Nutzer sollten immer ihre eigenen Recherchen durchführen, jedoch hat sich die Best Wallet aufgrund ihrer bisherigen Erfolgsbilanz und der Empfehlungen zu einer Anwendung entwickelt, welche die Nutzer wählen, wenn sie ihre Chancen maximieren wollen.

In Zukunft wird die Best Wallet unter anderem ein fortschrittliches Portfoliomanagement-Tool einführen, mit welchem sich das gesamte Krypto-Portfolio über ein einziges Dashboard verwalten lassen soll.

Zusammen mit dem bevorstehenden Launch von Derivatehandel, Marktinformationsanalysen und automatisierten Sparplänen sowie Verkaufsoptionen entwickelt sich die Best Wallet zu einer vollwertigen Handelsplattform.

Darum ist die Best Wallet bei Zugänglichkeit und Schutz führend

Einer der Hauptgründe für eine Nutzerbasis von einer Viertelmillion Anwendern pro Monat ist der Fokus auf eine hervorragende Nutzererfahrung. Denn auch Anfänger werden dank der einfach aufbereiteten Dienste nicht mehr länger von den Vorteilen der Kryptoindustrie ausgeschlossen.

Die Best Wallet bietet eine intuitive Benutzeroberfläche mit einer selbsterklärenden Navigation und einem minimalistischen Design, sodass sich alle schnell mit ihr zurechtfinden können und nicht überfordert werden.

Zudem verwendet sie ein Punktesystem, welches die Nutzung der Wallet belohnt und die Nutzung der Anwendung noch lohnender macht.

Darüber hinaus wird die Zugänglichkeit verbessert, da die Best Wallet über den Google Play Store und den Apple App Store von Interessierten auf der ganzen Welt heruntergeladen werden kann. Außerdem unterstreicht die Aufnahme ihre Seriosität.

Dieser große Funktionsumfang wäre allerdings ohne die notwendige Sicherheit nur von geringem Wert. So handelt es sich bei ihr um eine selbst verwahrende Wallet, sodass keine fremden, zentralen Entitäten die Tokenbestände kontrollieren. Somit wird eine große Schwachstelle von zentralen Kryptobörsen eliminiert.

Zudem verwendet die Best Wallet die MPC-CMP-Technologie von Fireblocks, um damit die Zugangsschlüssel der digitalen Geldbörsen in mehrere Fragmente aufzuteilen und bei verschiedenen Entitäten zu speichern, womit sich einzelne Schwachpunkte beseitigen lassen.

Darauf aufbauend werden noch weitere Schutzebenen ergänzt. Dies sind unter anderem Zwei-Faktor-Authentifizierungen (2FA) und Biometrie. Bald soll auch ein fortschrittliches Betrugsschutzsystem eingeführt werden, welches verdächtige und böswillige Transaktionen identifiziert und verhindert, bevor sie Schäden verursachen können.

Zudem plant das Team der Best Wallet einen MEV-Schutz (Maximal Extractable Value), der die Nutzer vor Front-Running- und Sandwich-Angriffen bewahrt. Bei diesen handelt es sich um manipulierte Transaktionspreise, welche die Nutzer finanziell belasten. Stattdessen erhalten sie mit der Best Wallet fairere und sicherere Kurse.

Aufgrund der Fokussierung auf Qualität hat die Best Wallet auch die Zertifizierung von WalletConnect erhalten. Somit erfüllt sie die höchsten Interoperabilitäts- und Sicherheitsstandards, während den Nutzern ein müheloser und sicherer Zugang zu Tausenden von dezentralen Anwendungen und mehr über zahlreiche Blockchains gewährt wird.

Presale der Best Wallet läuft nur noch für 25 Tage

Über den Vorverkauf können sich interessierte Investoren und Nutzer den BEST-Coin noch vor der Markteinführung sichern. Diese treiben das Ökosystem der Best Wallet an, während sie niedrigere Gebühren, Zugang zu den Upcoming Tokens bis hin zu gasfreien Transaktionen gewähren sowie höhere Staking-Zinsen freischalten und mehr.

Fortan verbleiben allerdings nur noch weniger als 25 Tage für den Presale. Somit stellt es für Interessierte die letzte Chance dar, um sich den BEST-Coin zum aktuell niedrigsten Preis zu sichern. Nach der Markteinführung gibt es keine Garantie dafür, dass er jemals wieder so günstig erhältlich ist. Insbesondere aufgrund des Nutzens und seiner hohen Nutzeranzahl.

Den BEST-Coin können Sie aktuell auf der offiziellen Vorverkaufswebsite der Best Wallet erwerben. Alternativ lassen sie sich auch direkt über die App erwerben. Als Zahlungsmittel werden Bankkarten oder ETH und USDT akzeptiert.

Die Best Wallet können Sie über den Google Play Store und den Apple App Store herunterladen. Schließen Sie sich auch der Gemeinschaft auf X, Telegram und Discord an, um von den neuesten Entwicklungen zu erfahren.

Jetzt Best Wallet besuchen!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.