Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Aurania Resources Ltd. und Fortuna Mining Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 30.10.2025, 15:50 Uhr Europa/Berlin Ohne Kupfer wäre keine Elektrifizierung möglich, erneuerbare Energien brauchen das rötliche Metall, ebenso wie Stromnetze und Elektroautos. Die wachsende Weltbevölkerung sorgt für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Swiss Resource Capital