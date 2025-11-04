JELLYJELLY-Kurs-Prognose: Wahres Potenzial des dezentralen TikToks

Während die meisten Kryptowährungen heute rote Zahlen geschrieben haben, fällt JELLYJELLY mit einem Tagesplus in Höhe von 202,72 % auf. Worum es sich bei dem Coin genau handelt und welches Potenzial dieser hat, wollen wir in der folgenden JELLYJELLY-Kurs-Prognose näher analysieren.

Das ist Jelly-My-Jelly (JELLYJELLY)

Bei JELLYJELLY handelt es sich um einen Solana-Memecoin, welcher im Unterschied zu den meisten anderen jedoch einen wirklichen Nutzen verfolgt. So wurde eine Video-Chat-App mit dem Namen JellyJelly: Video Chats entwickelt, welche bisher ausschließlich über den Apple App Store herunterladbar ist und ein wenig an TikTok erinnert.

Ins Leben gerufen wurde JELLYJELLY von namhaften Personen wie Iqram Magdon-Ismail, einem Mitbegründer der US-amerikanischen Mobile-Payment-App Venmo, die später von PayPal übernommen wurde.

https://twitter.com/jellyvideochats/status/1985466336206807336

Ebenso steht Sam Lessin hinter dem Projekt, der Mitbegründer der Risikokapitalfirma Slow Ventures ist und Vice President of Product bei Facebook/Meta war. Dies ist auch einer der Gründe, welcher dem Memecoin zu seinem großen Erfolg verholfen hat, während die anderen Coins gerade im Bärenmarkt abverkauft werden.

Angetrieben wird JELLYJELLY derzeit von einem Hype, da sich die App noch in einem frühen Stadium befindet. Bisher unterstützt sie laut den Angaben des Apple App Stores Peer-to-Peer-Videochats, 15-Sekunden-Clips und Tokentransfers. Den Angaben der Nutzer zufolge bietet sie auch automatische Untertitel, Title, Zusammenfassung und eine einfache Bedienung. Laut den 88 Bewertungen kommt die Video-App bisher auf 4,7 von 5 Sternen.

JELLYJELLY-Kurs-Prognose für 2025 und darüber hinaus

Die Anwendung des Memecoins Jelly-My-Jelly hat eine gewisse Ähnlichkeit mit TikTok. Allerdings wird letzteres durch den privaten Multi-Milliarden-Konzern ByteDance bereitgestellt, welcher bereits globale Umsätze erzielt und bei den Daten deutlich transparenter agiert, als dies bei dem Memecoin JELLYJELLY der Fall ist.

Laut internen Transaktionen der Mitarbeiterbeteiligung wird ByteDance auf mehr als 300 Mrd. USD geschätzt. Hinzu kommt aus den USA die Abspaltung mit einer Bewertung von rund 14 Mrd. USD. Andere ähnliche Anbieter sind Kuaishou aus Hongkong mit 41 Mrd. USD und Snap mit 13 Mrd. USD. Dies würde also einem Steigerungspotenzial von 71x bis 1.637x entsprechen.

https://twitter.com/Talentre_/status/1985350034133487669

Im Vergleich dazu kommt JELLYJELLY derzeit erst auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 183,33 Mio. USD. Denn dieser bietet bisher noch keinerlei Gewinnbeteiligungen, wie es etwa bei Aktien der Fall ist. Stattdessen sollen die Nutzer von JellyJelly: Video Chats durch das Halten des eigenen Coins Vorteile auf der Plattform erhalten, weshalb ein Vergleich seine Schwächen hat.

Deshalb und wegen der geringen Adoption ist auch mit deutlich niedrigeren Bewertungen zu rechnen, die sich eher an Memecoins orientieren. Im Basisfall sind 1 bis 1,5x möglich, solange die App aktiv bleibt und sich der Hype normalisiert. Sollten die Nutzerzahlen hingegen steigen, können im Bullenfall schnell 3x bis 4x erreicht werden. Im Bärenfall ohne wirkliche Adoption sind aber auf Korrekturen von 0,5x wahrscheinlich.

