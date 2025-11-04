BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zu Bürgermeisterwahl in New York:

"Affordability", Bezahlbarkeit, lautet der zentrale Begriff in Mamdanis Kampagne. Die erforderlichen Ausgaben sollen durch Einnahmen von anderer Seite ermöglicht werden: höhere Einkommensteuern für Besserverdienende, höhere Körperschaftsteuern. Kein radikaler Entwurf, sondern ein klassisch sozialdemokratisches Umverteilungsprojekt. Wie realistisch eine Umsetzung dieses Programms im Falle eines Wahlsiegs ist, bleibt mehr als fraglich. Für viele Maßnahmen benötigt Mamdani die Unterstützung des Bundestaates, und dessen Gouverneurin Kathy Hochul hat schon deutlich gemacht, dass Steuererhöhungen mit ihr nicht zu haben sind. Derweil sollen viele Manager aus Manhattan inzwischen einen positiven Eindruck vom linken Bürgermeisterkandidaten bekommen haben; seine Positionen seien nuancierter geworden. Die sozialistische Insel New York City wird es also einstweilen nicht geben./yyzz/DP/nas