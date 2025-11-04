Beinhaltet ein Joint Venture mit Polimetal zur Steigerung der Kapazität in Argentinien

Iochpe-Maxion (B3: MYPK3) gab über sein Reifengeschäft Maxion Wheels die strategische Expansion seines Geschäfts mit Aluminiumfelgen für Leichtfahrzeuge in Südamerika bekannt. Dies erfolgt durch die Verlagerung bestehender globaler Vermögenswerte nach Brasilien und den Erwerb einer 50,1-prozentigen Beteiligung an Polimetal, einem führenden Hersteller von Aluminiumfelgen in Argentinien.

"Die Verkaufszahlen für Personenkraftwagen steigen in ganz Südamerika weiter an, wobei unser Radgeschäft, insbesondere Aluminiumräder für Leichtfahrzeuge, im Mercosur weiterhin Marktanteile gewinnt", erklärte Pieter Klinkers, President und CEO von Iochpe-Maxion. "Um diesen wachsenden Markt und die damit einhergehende Nachfrage nach Aluminiumrädern zu bedienen, setzt Maxion Wheels drei strategische Initiativen um. An erster Stelle steht die Nutzung unserer globalen Aktivitäten in Verbindung mit unseren lokalen Kapazitäten in Brasilien, um den unmittelbaren zusätzlichen Bedarf zu decken. An zweiter Stelle steht die Umverteilung bestehender globaler Vermögenswerte auf unsere beiden brasilianischen Werke für Aluminiumfelgen für Leichtfahrzeuge in Santo Andre und Limeira. Abschließend möchten wir mit Stolz eine formelle Partnerschaft in Argentinien mit Polimetal bekannt geben. Das Unternehmen ist ein langjähriger strategischer und angesehener Lieferant von Aluminiumfelgen für OEMs, die auf dem lokalen Markt produzieren."

Die heute abgeschlossene Transaktion mit Polimetal-Aktien wird gemäß den geltenden lokalen Gesetzen der argentinischen Wettbewerbsbehörde vorgelegt.

Klinkers schloss mit den Worten: "Wir sind zuversichtlich, dass unsere strategischen Maßnahmen in Südamerika das Serviceniveau und die hohe Qualität der Radproduktion gewährleisten, die unsere Kunden benötigen, um sowohl ihre kurzfristigen als auch ihre langfristigen Anforderungen zu erfüllen."

ÜBER IOCHPE-MAXION

Iochpe-Maxion ist ein weltweit führender Hersteller von Automobilrädern und ein führender Produzent von Automobilbauteilen in Nord- und Südamerika. Das Unternehmen verfügt über 33 Produktionsstätten in 14 Ländern und beschäftigt rund 17.000 Mitarbeiter. Dadurch ist Iochpe-Maxion in der Lage, seine Kunden weltweit mit der von ihnen geforderten Qualität, Wettbewerbsfähigkeit und Lieferstandards zu bedienen.

Iochpe-Maxion betreibt sein Kerngeschäft über Maxion Wheels und Maxion Structural Components. Maxion Wheels produziert eine breite Palette von Rädern für Personenkraftwagen, Nutzfahrzeuge und Anhänger sowie landwirtschaftliche Maschinen. Maxion Structural Components produziert Seitenschienen, Querträger und montierte Fahrgestelle für Nutzfahrzeuge sowie Strukturbaugruppen für Personenkraftwagen.

