BRÜSSEL (dpa-AFX) - Knapp eine Woche vor dem Start der Weltklimakonferenz COP30 ringen die EU-Umweltminister weiter darum, um wie viel Europas Treibhausgasemission bis 2040 reduziert werden sollen. Bei einem Treffen an diesem Dienstag in Brüssel (10.00 Uhr) versuchen sie, ein entsprechendes Klimaziel festzuzurren.

Darüber hinaus gilt es, sich auf einen Klimaplan bis 2035 zu einigen, der für die COP30 bei den Vereinten Nationen eingereicht werden muss. Zwei Fristen dafür verstrichen bereits, weil die Mitgliedsstaaten keine Einigung finden konnten. Bislang steht nur eine Absichtserklärung.

Wie hoch das Klimaziel für 2040 wird und wie es erreicht werden soll, wird derzeit noch hart verhandelt. Die EU-Kommission schlägt vor, die Emissionen in den nächsten 15 Jahren um 90 Prozent im Vergleich zu 1990 zu senken. Grundlage dafür sind wissenschaftliche Erkenntnisse. In mehreren Staaten regt sich jedoch Widerstand - etwa wegen wirtschaftlicher Belastungen und Problemen der Industrie.

Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen legt an diesem Dienstag (15 Uhr) zudem seine aktuelle Berechnung dazu vor, wie stark die Erderwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts mit der aktuellen weltweiten Klimapolitik ausfallen könnte./rdz/DP/he