Die Rally beim Goldpreis ging bis 4.350 USD und wurde dann zunächst einmal gestoppt. Der aktuelle technische Rücksetzer auf ca. 4.000 USD ändert aber nichts an den herausragenden, mittelfristigen Perspektiven und der Tatsache, dass Goldminen weltweit zu Produktionskosten zwischen 1.150 und 1.650 USD arbeiten. Die Brutto-Marge war also noch nie höher als heute. Damit besteht ein großer Anreiz, alte Liegenschaften zu reaktivieren oder sogar den Aufbau einer neuen Mine voranzutreiben. Zunehmend knappe Bestände an den Terminmärkten sorgen derzeit für Unruhe an den Edelmetall-Märkten, die Knappheit von physischem Silber spitzte sich zuletzt sogar dramatisch zu. Ein Eldorado für Spekulanten, aber auch für Investoren, jetzt den richtigen Einstieg zu finden, denn die Prognosen der Investmentbanken für das gelbe Metall reichen bis 6.000 USD. Formation Metals Inc. (CSE: FOMO; FSE: VF1; OTCQB: FOMTF) hat sich mit Liegenschaften im sogenannten "Abitibi Greenstone Belt" in Québec bestens positioniert. Im Herzen des historischen Bergbaugebiets schürfen namhafte Gesellschaften wie Agnico Eagle Mines (mit der LaRonde- und Val-d'Or-Region) oder Osisko Mining (im Malartic-Gebiet). Der dabei entstehende Peer-Effekt macht aus gut finanzierten Explorern plötzlich liquide Marktteilnehmer mit vergleichbarer Sichtbarkeit. Mit exzellenter Infrastruktur, historischer Minenproduktion und technologisch geübtem Personal, wird jeder neue Bohrabschnitt zur Katalysator-Chance.

