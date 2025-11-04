EQS-News: Nemetschek SE
/ Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartals-/Zwischenmitteilung
Corporate News
Nemetschek Group setzt sehr starkes und profitables Wachstum im Q3 2025 fort und bekräftigt den bereits angehobenen Ausblick für das Gesamtjahr 2025
München, 04. November 2025 - Die Nemetschek Group (ISIN DE 0006452907), ein global agierender Anbieter von Softwarelösungen für die Bau- und Medienbranche, setzte ihren sehr erfolgreichen und profitablen Wachstumskurs auch im dritten Quartal 2025 fort. Wachstumstreiber waren erneut die Umsätze aus Subskription und SaaS, die auf eine Rekordmarke stiegen. Auf Segmentbasis trugen vor allem die beiden Segmente Design und Build zu dieser sehr starken operativen Performance bei. Auf der Basis der sehr erfolgreichen Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten bekräftigt der Vorstand die bereits nach dem ersten Halbjahr nach oben angepasste Umsatzprognose für 2025 in einer Bandbreite von 20% bis 22%. Er geht zudem unverändert von einer EBITDA-Marge im Gesamtjahr von rund 31% aus.
"Die anhaltend sehr erfolgreiche Entwicklung der Nemetschek Group zeigt die Stärke unseres Geschäftsmodells und unserer Strategie. Unser KI-gestütztes Portfolio rund um Agentic AI sowie weitere neue KI-Features - unter anderem durch die im dritten Quartal erfolgte Akquisition von Firmus AI - machen unser Lösungsportfolio noch attraktiver. Für die Bauindustrie beginnt eine neue Ära und wir sind hervorragend aufgestellt, um von dieser Entwicklung zu profitieren," so Yves Padrines, CEO der Nemetschek Group. "Angesichts unserer bisherigen sehr guten Geschäftsentwicklung sind wir sehr optimistisch, dass wir unsere Ziele für 2025 vollumfänglich erreichen."
Nach dem sehr erfolgreichen Verlauf der ersten neun Monate 2025 bekräftigt der Vorstand die im Juli 2025 erhöhte Umsatzprognose sowie die Erwartung für die Profitabilität für das Gesamtjahr 2025.
Diese Prognose steht unter dem Vorbehalt, dass sich die weltwirtschaftlichen und branchenspezifischen Rahmenbedingungen im laufenden Geschäftsjahr nicht signifikant verschlechtern. Vor allem sind im Ausblick keine möglichen negativen Auswirkungen berücksichtigt, die sich durch wachsende geopolitische Spannungen und erhöhte Zölle mit Blick auf Unternehmens- und Verbraucherkosten sowie auf die allgemeine Investitions- und Ausgabebereitschaft ergeben könnten.
Konzern-Kennzahlen im Quartals-Überblick (Q3-25)
Kennzahlen Segmente im Quartals-Überblick (Q3-25)
Kennzahlen im 9-Monatsüberblick 2025 (9M-25)
Kennzahlen Segmente im 9-Monatsüberblick (9M-25)
Für weitere Informationen zum Unternehmen wenden Sie sich bitte an
Über die Nemetschek Group
Die Nemetschek Group ist ein weltweit führender Softwareanbieter für die digitale Transformation der AEC/O- und Medienbranche. Die intelligenten Softwarelösungen decken den gesamten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten ab und ermöglichen Kreativen, ihre Arbeitsabläufe zu optimieren. Kunden können Bauprojekte effizienter und nachhaltiger planen, bauen und verwalten sowie digitale Inhalte wie Visualisierungen, Filme und Computerspiele kreativ entwickeln. Der Softwarekonzern treibt neue Technologien wie künstliche Intelligenz, digitale Zwillinge und offene Standards (OPEN BIM) in der AEC/O-Industrie voran, um so die Produktivität und Nachhaltigkeit der Branche zu steigern. Dabei wird das Portfolio kontinuierlich erweitert, u. a. durch Akquisitionen und Investitionen in innovative Start-ups. Derzeit nutzen mehr als sieben Millionen Anwender die kundenorientierten Lösungen. 1963 von Prof. Georg Nemetschek gegründet, beschäftigt die Nemetschek Group heute weltweit über 4.000 Experten.
Das seit 1999 im MDAX und TecDAX börsennotierte Unternehmen erzielte im Jahr 2024 einen Umsatz von 995,6 Millionen Euro und ein EBITDA in Höhe von 301,0 Millionen Euro. Seit Ende 2024 ist die Nemetschek Group nach ISO 27001 zertifiziert, dem international anerkannten Standard für Informationssicherheitsmanagementsysteme (ISMS).
Kontakt:
Stefanie Zimmermann
VP Investor Relations & Corporate Communication
NEMETSCHEK SE
Konrad-Zuse-Platz 1
81829 München
P: +49 89 540459-250
M: +49 175 7211197
04.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nemetschek SE
|Konrad-Zuse-Platz 1
|81829 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 89 540459-0
|Fax:
|+49 89 540459-444
|E-Mail:
|investorrelations@nemetschek.com
|Internet:
|www.nemetschek.com
|ISIN:
|DE0006452907
|WKN:
|645290
|Indizes:
|MDAX, TecDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2222784
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2222784 04.11.2025 CET/CEST