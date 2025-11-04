NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nokia von 6,60 auf 7,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Entwicklung im Bereich KI in Netzwerken (AI-RAN) könne zu einer Neubewertung der Finnen führen, schrieb Janardan Menon am Montagabend. Er ging damit auf den jüngsten Milliarden-Einsteg von Nvidia bei Nokia ein./rob/ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 11:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus



ISIN: FI0009000681





