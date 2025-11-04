NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Microsoft auf "Outperform" mit einem Kursziel von 640 US-Dollar belassen. Der KI-Deal mit Rechenzentrum-Anbieter Iren stärke Microsoft durch beschleunigten Kapazitätsausbau bei guter Kostenkontrolle, schrieb Rishi Jaluria in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Er erinnerte daran, dass OpenAI jüngst bei AWS auch Rechenleistung bestellte. Das Rennen um KI-Rechenleistung werde intensiver./rob/ag/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 16:12 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 16:12 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: US5949181045

