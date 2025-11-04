EQS-News: Evrotrust Technologies AD / Schlagwort(e): Expansion

Evrotrust sichert sich eine Finanzierung in Höhe von 6,6 Mio. Euro von 3TS Capital Partners, um in der DACH-Region zu expandieren



04.11.2025 / 07:35 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die Finanzierung wird die Expansion des Unternehmens beschleunigen und Unternehmen sowie Bürger dabei unterstützen, die Anforderungen von eIDAS 2.0 zu erfüllen. BERLIN, 4. November 2025 /PRNewswire/ -- Evrotrust , ein führender europäischer Identitäts- und qualifizierter Vertrauensdienstleister (QTSP), gibt eine Finanzierung in Höhe von 6,6 Mio. Euro durch den TCEE Fund IV bekannt, der von 3TS Capital Partners beraten wird, um die Expansion in der DACH-Region zu beschleunigen. Die Investition unterstreicht die Absicht von Evrotrust, im Zuge der regulatorischen Vereinheitlichung in Europa konforme Lösungen für digitale Identitäten, Signaturen und Onboarding zu skalieren. Evrotrust bietet eine umfassende Palette wiederverwendbarer Lösungen für digitale Identitäten gemäß der eIDAS-Verordnung der EU, darunter die Online-Identitätsprüfung (KYC/KYB), qualifizierte elektronische Signaturen (QES), qualifizierte elektronische Zeitstempel und qualifizierte elektronische Zustelldienste. Evrotrust ist ein von der EU notifiziertes System zur elektronischen Identifizierung (eID), das auf europäischer Ebene auf Sicherheitsniveau "hoch" geprüft und überwacht wird und in den EU Trusted Lists für qualifizierte Vertrauensdienste aufgeführt ist. Es unterstützt über 2 Millionen Nutzer aus 61 Ländern und mehr als 200 Unternehmen in 11 Ländern. Der aktualisierte EU-Rahmen für digitale Identitäten eIDAS 2.0 (Verordnung EU 2024/1183) trat am 20. Mai 2024 in Kraft und etabliert interoperable, wiederverwendbare digitale EU-Identitäts-Wallets und harmonisierte Vertrauensdienste. "Die digitale Identität entwickelt sich zu einem Eckpfeiler der digitalen Infrastruktur Europas. Die Technologie und Dynamik von Evrotrust versetzen das Unternehmen in die Lage, sich als regionaler Marktführer zu positionieren, und wir freuen uns sehr, die nächste Expansionsphase zu unterstützen", erklärte Pekka Mäki, Managing Partner bei 3TS. In Deutschland und Österreich ermöglicht Evrotrust automatisierte, konforme Onboarding- und Unterzeichnungsprozesse, wobei die Kosten und Abbruchraten reduziert und gleichzeitig die Anforderungen von KYC, AML und eIDAS 2.0 erfüllt werden. Unternehmen können Identitätsprüfungen, elektronische Signaturen und elektronische Zustellungen in einer einzigen, auditfähigen Plattform abwickeln, welche lokale Sprachen und Datenregeln unterstützt. Die Bürgerinnen und Bürger profitieren von einem vereinfachten Zugang zu Finanz-, Gesundheits-, Bildungs- und öffentlichen Dienstleistungen, wobei die Berechtigungsnachweise in der digitalen Wallet grenzüberschreitende Anerkennung genießen und Schutz vor Betrug gewährleisten. "Unser Ziel ist es, die tägliche Identitätsprüfung für Nutzer und Unternehmen in Deutschland, Österreich und der CEE-Region reibungsloser zu gestalten, so dass Vorgänge wie die Eröffnung eines Bankkontos oder die Unterzeichnung eines Vertrags mühelos vonstattengehen", erklärte Konstantin Bezuhanov, CEO von Evrotrust. In der Digitalen Dekade strebt die EU eine 80-prozentige Verbreitung von EUDI-Wallets bis 2030 an, wobei diese für den öffentlichen und privaten Gebrauch obligatorisch werden sollen. Die Ausgabe von elektronischen Signaturen wird sich ebenfalls verzehnfachen, von 2,33 Mrd. Euro im Jahr 2025 auf 23,05 Mrd. Euro im Jahr 2032 , was die Chancen unterstreicht, die Evrotrust in der CEE- und DACH-Region adressiert. Informationen zu Evrotrust Evrotrust ist ein führender Anbieter von Identitätsprüfungen und qualifizierten Vertrauensdiensten, der Unternehmen und Behörden bei der digitalen Transformation und beim Aufbau nachhaltiger digitaler Kanäle unterstützt. Seine integrierte Plattform ermöglicht die elektronische Identifizierung aus der Ferne und qualifizierte digitale Signaturen, sodass sich Benutzer über ihr Smartphone für jeden Dienst registrieren und authentifizieren können. www.evrotrust.com Informationen zu 3TS Capital Partners 3TS Capital Partners ist eine auf Technologie spezialisierte Wachstumsfinanzierungsgesellschaft, die in ganz Europa in Sektoren wie Technologie, Medien und technologiebasierte Dienstleistungen investiert. Mit über 450 Mio. Euro, die von Investoren wie EIF, Tesi, Cisco, EBRD und Erste aufgebracht wurden, vereint 3TS eine starke finanzielle Basis, strategische Unterstützung und umfassende Netzwerke in Europa und den USA, um das Wachstum des Unternehmens voranzutreiben. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2809307/Evrotrust.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2081253/evrotrust_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/evrotrust-sichert-sich-eine-finanzierung-in-hohe-von-6-6-mio-euro-von-3ts-capital-partners-um-in-der-dach-region-zu-expandieren-302602759.html



04.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News