The following instruments on XETRA do have their last trading day on 04.11.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.11.2025
ISIN Name
DE000A40ZWE4 LIBERO FOO.FIN.INH ON JGE
XS1713669171 AFR.DEV.BK 18/25 ZO MTN
CH1221150506 NESTLE 22/25
XS0991099630 INTL BUS. MACH. 13/25
XS2401849315 SCIL IV 21/26 REGS
CH0465767769 CREDIT AGR. 19/25 MTN
DE000DK0YHK6 DEKA FESTZINS ANL 20/25
DE000HLB3U49 LB.HESS.THR.IS.11A/18
