Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
November 04
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|03/11/2025
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|270714.24
|6.152
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|03/11/2025
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|82099650.00
|508869136.06
|6.1982
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|03/11/2025
|3DEU
|IE0007WLHX89
|3400000.00
|19309604.43
|5.6793
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|03/11/2025
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|43883.00
|270080.53
|6.1546
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|03/11/2025
|3DUS
|IE000XERHYF0
|19214377.00
|117059961.19
|6.0923
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|03/11/2025
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|272785.00
|1471323.82
|5.3937
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|03/11/2025
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|36210000.00
|252754358.32
|6.9802
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|03/11/2025
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|5120000.00
|30870104.45
|6.0293
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|03/11/2025
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|48900000.00
|250334367.85
|5.1193
