Dienstag, 04.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Der menschliche Genius hinter den Maschinen: Telescope Innovations und der Aufstieg der autonomen Wissenschaft
PR Newswire
04.11.2025 08:06 Uhr
Fair Oaks Capital ETFs - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 04

Fund name Share class name Date ISIN Currency NAV per share Shares outstanding Fund total net assets (EUR)
ALPHA UCITS-FAIR OAKS AAA CLO FUND UCITS ETF GBP Hedged Acc. 03/11/2025 LU2825557270 GBP 10.398 101 822.00 111 295 076.82
ALPHA UCITS-FAIR OAKS AAA CLO FUND UCITS ETF EUR Dist. 03/11/2025 LU2785470191 EUR 1 009.12 24 472.00 111 295 076.82

Fair Oaks AAA CLO Fund is a sub-fund of Alpha UCITS SICAV


Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.