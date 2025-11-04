VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 04
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-11-03
|NL0009272749
|3938777.000
|383657721.52
|97.4053
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-11-03
|NL0009272772
|513000.000
|37831231.10
|73.7451
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-11-03
|NL0009272780
|360000.000
|30870803.23
|85.7522
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-11-03
|NL0009690239
|8310404.000
|315076068.76
|37.9134
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-11-03
|NL0009690247
|2598390.000
|45008467.34
|17.3217
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-11-03
|NL0009690254
|2426537.000
|30316119.89
|12.4936
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-11-03
|NL0010273801
|2681000.000
|51373932.05
|19.1622
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-11-03
|NL0010731816
|858000.000
|73228225.80
|85.3476
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-11-03
|NL0011683594
|80600000.000
|3631087551.82
|45.0507
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-11-03
|NL0010408704
|30203010.000
|1107408934.26
|36.6655
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-11-03
|NL0009272764
|318000.000
|20152764.62
|63.3735
© 2025 PR Newswire