Nach einer Kurskorrektur von über 15% seit Mitte September drängt sich der Kauf der Aktie von AT&T wieder auf. Der US-Telekommunikationsriese überzeugt mit soliden Geschäftszahlen, wachsendem Cashflow und einer attraktiven Dividendenrendite - und die jüngste Kursdelle eröffnet neue Chancen. Mit einem aktuellen Kurs von 24,53 US-Dollar liegt die AT&T-Aktie wieder im unteren Bereich ihrer 52-Wochen-Spanne. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt unter ...

