Die Aktie der Bitcoin-Treasury-Firma Strategy ist zuletzt an der Börse nicht gut gelaufen. Nun hat das Unternehmen neue Käufe verkündet, doch diese lösen das Problem der Holding nicht. Noch mehr Käufe, aber... Die Bitcoin-Holding Strategy hat in der vergangenen Woche ihre Akkumulationsstrategie beim Bitcoin weiter fortgesetzt. So erwarb das Unternehmen Anteile an der Mutter aller Kryptowährungen in Höhe von 397 Stück bzw. im Wert von 46 Millionen ...

