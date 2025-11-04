© Foto: adobe.stock.com

Nachdem sich die Gemüter in Bezug auf den Goldpreis zuletzt deutlich abgekühlt haben, kochen sie gerade bei einem ganz anderen Thema hoch. Im Gold-Silberbereich rumort es gewaltig. Eine massive Übernahmewelle rollt.Gold konsolidiert und legt womöglich Grundstein für Rallye auf 5.000 USD Der Goldpreis setzt seine Konsolidierung unaufgeregt fort. Da sich das Ganze bislang in geordneten Bahnen abspielt, ist weiterhin von einer Fortsetzung der Goldpreisrallye in Richtung 5.000 US-Dollar auszugehen. Die strukturellen und an dieser Stelle immer wieder thematisierten Preistreiber sind weiterhin intakt. Während der Goldpreis ruhig seine Bahnen zieht, brodelt es im Produzentensektor gewaltig. Sie …