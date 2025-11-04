Rätselraten um die Pfandbriefbank: Die Aktien des Immobilienfinanzierers aus dem SDAX haben am Montag ohne erkennbaren Grund bis zu 17 Prozent verloren. Die Aktie notierte am Nachmittag bei rund 3,79 Euro und war damit nicht mehr weit vom Rekordtief von 3,69 Euro von Februar 2024 entfernt. Von der Bank selbst gab es dazu keine Stellungnahme. Das Institut will seine Quartalszahlen am 13. November vorlegen. Zuletzt hatte das Management wieder einen deutlich positiven Vorsteuergewinn in Aussicht gestellt, ...

