Novi Sad, Serbien (ots) -RT-RK, ein führendes Entwicklungshaus für Embedded Software, spezialisiert auf Systemsoftware, gab heute bekannt, dass es Contributing Member der Eclipse Foundation und damit Mitglied der Eclipse Software Defined Vehicle (SDV) Working Group geworden ist - einer Open-Source-Initiative, die das Software-definierte Fahrzeugs (SDV) durch Zusammenarbeit zwischen Akteuren des Automobil- und Technologiesektors vorantreibt.Eclipse SDV bietet eine Open-Source-Technologieplattform für das Software-definierte Fahrzeug der Zukunft an und fördert Innovation durch die offene Zusammenarbeit zwischen OEMs, Tier-1-Zulieferern und Technologieunternehmen. Die Initiative schafft eine neutrale Plattform für Projekte rund um den offenen SDV-"Stack" - von Softwarekomponenten über APIs bis hin zu cloudbasierten Fahrzeugdiensten.RT-RK bringt als neues Mitglied jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung komplexer Softwaresysteme mit, die mehrere Domänen verbinden. Das Unternehmen verfügt über fundierte Expertise in Infotainment und Android-basierten Plattformen, Betriebssystemen und Embedded Frameworks sowie nachgewiesene Fähigkeiten bei der Integration von Automotive-Systemen mit hochwertigen Consumer-Schnittstellen. Die Ingenieure von RT-RK haben Methoden entwickelt, um die Komplexität von Fahrzeug-Softwarearchitekturen zu abstrahieren und in vertraute Android-Datenmodelle und APIs zu überführen. Innovationen werden so ohne Beeinträchtigung der Echtzeit-Performance oder der funktionalen Sicherheit ermöglicht. Das Unternehmen wendet außerdem fortschrittliche Automatisierungstechniken an, um die Prozesse der Softwareentwicklung zu optimieren. Dadurch werden Qualität, Konsistenz und Produktivität verbessert und menschliche Fehler auf ein Minimum reduziert."Der Beitritt zu Eclipse SDV ist ein natürlicher Schritt für RT-RK", sagt Nikola Teslic, CEO von RT-RK. "Wir können dadurch unsere domänenübergreifende Erfahrung in eine offene, kollaborative Umgebung einbringen. Unser Beitrag wird die nahtlose Integration von Eclipse SDV-Assets in Kundenprojekte ermöglichen, die domänenübergreifende Softwareentwicklung unterstützen und CI/CD-Pipelines erweitern, um das Potenzial von Open-Source SDV-Komponenten voll auszuschöpfen.""Wir freuen uns sehr, RT-RK in der Software Defined Vehicle Working Group der Eclipse Foundation zu begrüßen", sagte Mike Milinkovich, Geschäftsführer der Eclipse Foundation. "Die Erfolgsbilanz des Unternehmens im Bereich Android- und Embedded-Technologien für den Mobilitätssektor und dessen starkes Engagement für die Zusammenarbeit im Rahmen von Open-Source-Projekten werden eine enorme Bereicherung für unsere wachsende SDV-Community sein. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, um die Open-Source-Technologien voranzutreiben, die die Zukunft der Mobilität prägen werden."Über Eclipse SDVEclipse Software Defined Vehicle (SDV), eine Arbeitsgruppe innerhalb der Eclipse Foundation, unterstützt die Open-Source-Entwicklung von zukunftsweisenden Automobiltechnologien für die programmierbaren Fahrzeuge von morgen, bei denen Software Merkmale, Funktionalität und Betrieb definiert. Die über 50 Mitglieder, darunter führende Automobilhersteller, globale Cloud-Anbieter, Technologieinnovatoren und wichtige Lieferkettenpartner, sind ein Beleg für den großen Rückhalt, den die Initiative in der Industrie erfährt. Die Mission der Arbeitsgruppe ist es, ein kollaboratives Forum für die Entwicklung und Förderung von Open-Source-Lösungen bereitzustellen, die auf die globale Automobilindustrie zugeschnitten sind. Mit einem "Code First"-Ansatz konzentriert sich Eclipse SDV auf die Entwicklung der branchenweit ersten Open-Source-Software-Stacks und zugehörigen Werkzeuge, die die Kernfunktionalitäten von Fahrzeugen der nächsten Generation unterstützen werden.Über RT-RKRT-RK ist ein führendes Entwicklungshaus für Embedded Software mit Hauptsitz in Novi Sad, Serbien, dessen Expertise sich über Systemsoftware, digitales Fernsehen, Multimedia, Automotive und Embedded KI erstreckt. Das Unternehmen bietet Entwicklungsdienstleistungen und Lösungen für hochleistungsfähige eingebettete Systeme an und arbeitet mit weltweit führenden Technologie- und Automobilunternehmen zusammen.Pressekontakt:Vera Teslic+381 (0)21 4801 262Vera.Teslic@rt-rk.comOriginal-Content von: RT-RK, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165086/6150848