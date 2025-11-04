LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Kering von 200 auf 245 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Nach der ermutigenden Berichtssaison ist Analystin Carole Madjo in ihrem Resümee vom Montagabend etwas optimistischer geworden für Europas Luxuswarenbranche. Sie schließt aber nicht aus, dass sie damit zu früh sein könnte. Bei Kering hob sie ihre Ergebnisschätzungen für 2025 und 2026 um bis zu 18 Prozent./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 22:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 04:00 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

FR0000121485