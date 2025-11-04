Jetzt schießt sich Beyond Meat selbst ab: Nach einer spektakulären Meme-Rally von 240 Prozent verschiebt der Hersteller pflanzenbasierter Fleischalternativen überraschend seinen Quartalsbericht und sorgt damit für neue Unsicherheit unter den Anlegern. Der US-Hersteller von Fleischersatzprodukten Beyond Meat hat zu Wochenbeginn mitgeteilt, dass die Veröffentlichung seines Quartalsberichts um eine Woche verschoben wird. Statt wie geplant am 4. November sollen die Zahlen nun am 11. November nach Börsenschluss präsentiert werden. Grund ...

