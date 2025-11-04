Saudi-Aramco steigert trotz fallender Ölpreise seinen Quartalsgewinn auf fast 28 Milliarden US-Dollar - dank höherer Förderung und neuer Investitionen in Chemie und Künstliche Intelligenz. Die Details.Saudi-Aramco trotzt dem Druck sinkender Ölpreise. Der weltgrößte Ölkonzern verzeichnete im dritten Quartal 2025 einen leichten Gewinnanstieg - dank höherer Fördermengen. Der Nettogewinn legte um 0,9 Prozent auf 104,9 Milliarden Saudi-Rial (umgerechnet rund 27,98 Milliarden US-Dollar) zu. Analysten hatten im Durchschnitt mit 98,5 Milliarden Rial gerechnet. Der Umsatz kletterte auf 418,2 Milliarden Rial (Vorjahr: 411,3 Milliarden). Damit zeigt sich Aramco robuster als erwartet, obwohl die …

