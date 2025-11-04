DOW JONES--Der DAX-Future kommt am Dienstag bereits früh unter Druck. Mit Schwung ging es durch die 24.000er-Marke gen Süden, momentan sieht es nicht danach aus, dass der Rücksetzer bereits schnell wieder gekauft wird. Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures verliert 306 auf 23.889 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.176 und das -tief bei 23.883 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.712 Kontrakte.

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.