EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort: https://ats.net/download/halbjahresfinanzbericht-2025-26/?wpdmdl=51464&refresh=6909b086e60fb1762242694
Sprache: Englisch
Ort: https://ats.net/en/download/half-year-financial-report-2025-26/?wpdmdl=51465&refresh=6909b09232f901762242706
04.11.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
|Fabriksgasse 13
|8700 Leoben
|Österreich
|Internet:
|www.ats.net
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2223206 04.11.2025 CET/CEST
© 2025 EQS Group