EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG / Veröffentlichung von Finanzberichten

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



04.11.2025 / 08:55 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Hiermit gibt die AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:



Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG



Sprache: Deutsch

Ort: https://ats.net/download/halbjahresfinanzbericht-2025-26/?wpdmdl=51464&refresh=6909b086e60fb1762242694



Sprache: Englisch

Ort: https://ats.net/en/download/half-year-financial-report-2025-26/?wpdmdl=51465&refresh=6909b09232f901762242706





04.11.2025 CET/CEST

Originalinhalt anzeigen: EQS News