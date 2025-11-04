Es war ein Kursrutsch, der selbst hartgesottene Krypto-Anleger zusammenzucken ließ. Mit dem Fall unter die wichtige Marke von 105.000 Dollar hat der Bitcoin am heutigen Dienstag eine der heftigsten Liquidationswellen des Jahres ausgelöst. Über 1,33 Milliarden Dollar an gehebelten Positionen wurden binnen Stunden pulverisiert. Der Markt steht unter Schock.Die Daten des Analysehauses CoinGlass zeichnen ein unmissverständliches Bild des Debakels: Knapp 90 Prozent der Liquidationen, insgesamt 1,19 Milliarden ...

