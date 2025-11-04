Palantir lieferte am gestrigen Montag Quartalszahlen, die eigentlich für ein Kursfeuerwerk sorgen müssten. Doch die Aktie fällt. Der Grund: Eine Bewertung, die mittlerweile wohl selbst für die kühnsten Optimisten schwindelerregende Höhen erreicht hat.Der Umsatz im dritten Quartal schoss um 63 Prozent auf 1,18 Milliarden Dollar in die Höhe und übertraf damit die Konsensschätzung von 1,09 Milliarden Dollar deutlich. Auch der Gewinn je Aktie lag mit 21 Cent klar über den erwarteten 17 Cent. Für das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär