Die Nemetschek Group bleibt auf der Überholspur: Q3-Umsatz 293,1 Mio. € (+15,8 %, währungsbereinigt +20,0 %), 9M 866,0 Mio. € (+22,9 %). Das EBITDA steigt überproportional auf 95,2 Mio. € (+24,9 %), die Marge klettert auf 32,5 % (Q3/24: 30,1 %). Unterm Strich legt der Quartalsüberschuss um 40,7 % auf 55,3 Mio. € zu (EPS 0,48 €). Abo & SaaS auf Rekord: ARR > 1,07 Mrd. € Der Wechsel zu wiederkehrenden Erlösen liefert: ARR 1.076,7 Mio. € (+21,9 %, währungsbereinigt +26,4 %). Subscription/SaaS wächst im Q3 um 40,5 % (9M: +61,3 % auf 614,7 Mio. €). Der Abo-Anteil am Konzernumsatz erreicht Ende Q3 92 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
