So entsteht ein weltweit führendes Register für saubere Energie, das die Register für Zertifikate für erneuerbare Energien (REC) von Evident und Xpansiv mit einer Kapazität von über 300 GW vereint

Fördert die Strategie von Xpansiv, seine Position auf den globalen Märkten für erneuerbare Energien und Strom durch Übernahmen und organisches Wachstum auszubauen

Xpansiv Limited ("Xpansiv") und Evident Group Limited ("Evident") gaben heute eine Vereinbarung bekannt, ihre sich ergänzenden Register- und Infrastrukturkapazitäten zu bündeln, um das weitere Wachstum der globalen Märkte für erneuerbare Energien zu unterstützen.

Die Vereinbarung, in deren Rahmen Xpansiv Evident vollständig übernommen hat, folgt auf eine frühere Minderheitsbeteiligung von Xpansiv an dem Registerbetreiber und Zertifizierungsstelle. Sie kombiniert Evidents internationales Register für erneuerbare Energien für Strom "I-REC(E)" und andere Register mit Xpansivs North American Renewables Registry (NAR) und Tradable Instrument for Global Renewables Registry (TIGR), um ein herausragendes globales REC-Netzwerk mit einer Kapazität von über 300 GW und mehr als 4.000 teilnehmenden Unternehmen aufzubauen.

"Die heutige Ankündigung spiegelt die gemeinsamen Ziele und die enge Beziehung wider, die wir mit Evident aufgebaut haben, während wir daran arbeiten, Lösungen für die Energiewende in großem Maßstab zu entwickeln, die sich auf transparente, unabhängige Zertifizierung und eine robuste Infrastruktur konzentrieren", sagte John Melby, CEO von Xpansiv. "Es ist auch ein Meilenstein in unserer Diversifizierungsstrategie, unser Portfolio im Bereich erneuerbare Energien und Strommärkte auszubauen, um die globale Energiewende besser zu unterstützen. Zusammen mit unseren Fähigkeiten in den Bereichen Börsenhandel, Marktausführung und Portfoliointegration machen wir es Unternehmen einfacher denn je, Zertifikate für saubere Energie zu handeln und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen."

Die Rolle von Evident als unabhängige Zertifizierungsstelle und seine Governance unter der I-TRACK Foundation bleiben unverändert. Evident wird weiterhin als unabhängiger Marktvermittler für I-REC(E) und andere Produkte unter der laufenden Aufsicht der I-TRACK Foundation und in Übereinstimmung mit dem International Attribute Tracking Standard tätig sein. Diese Governance-Struktur gewährleistet ein Höchstmaß an Transparenz und Marktintegrität.

"Die I-TRACK Foundation freut sich darauf, Evident als akkreditierten Code-Manager im Rahmen des International Attribute Tracking Standard der I-TRACK Foundation weiterhin zu unterstützen, während das Unternehmen seinen Einfluss, seine Reichweite und seine Innovationskraft in wichtigen und vertrauenswürdigen EAC-Märkten ausbaut", sagte Dirk Van Evercooren, Vorstandsvorsitzender der I-TRACK Foundation.

Die Nutzer der Infrastruktur von Evident können weiterhin darauf vertrauen, dass die Robustheit, Qualität und Zuverlässigkeit der Dienste nicht nur erhalten bleibt, sondern sogar noch verbessert wird. Die Übernahme wird als Plattform für noch mehr Innovation und kontinuierlichen Fortschritt im globalen REC-Registrierungssektor dienen.

"Dank des Talents und des Fachwissens unseres fantastischen Teams ist Evident zum führenden vertrauenswürdigen Partner für die Zertifizierung nachhaltiger Energie in mehr als 60 Ländern geworden", sagte Ed Everson, Mitbegründer von Evident. "Vielen Dank an alle bei Evident, die diesen Erfolg möglich gemacht haben."

Die Übernahme erfolgt vor dem Hintergrund einer weltweit stark steigenden Nachfrage nach erneuerbaren Energien und RECs, die durch den Stromverbrauch von Rechenzentren, Elektrofahrzeugen und anderen Quellen angetrieben wird. Die Internationale Energieagentur (IEA) prognostiziert, dass sich die weltweite Kapazität für erneuerbare Energien bis 2030 verdoppeln und um 4.600 GW zunehmen wird, was der gesamten installierten Leistung von China, der Europäischen Union und Japan entspricht.

In diesem Jahr wurden bis September mehr als 300 Millionen I-REC(E)s von Evident ausgegeben, gegenüber 290 Millionen im Gesamtjahr 2024. Seit 2015 ist Evident von einem einzigen Markt auf mehr als 60 Länder gewachsen und bedient über 95 des freiwilligen Marktes für Zertifikate für erneuerbare Energien außerhalb Europas und Nordamerikas. Im September stellte das Unternehmen seinen milliardsten I-REC(E) aus. Evident betreibt auch Register für Methanemissionsreduktionen und nachhaltige Flugkraftstoffe.

"Die Übernahme von Evident, einem weltweit führenden Anbieter von Registern in den schnell wachsenden Märkten für erneuerbare Energien, unterstreicht unsere Strategie, unsere umfassende Plattform durch Akquisitionen und organisches Wachstum zu erweitern", sagte Nathan Rockliff, Chief Strategy Officer bei Xpansiv.

Das Netzwerk für erneuerbare Energien von Xpansiv, zu dem auch die führenden US-amerikanischen Compliance-Register MIRECS, NC-RETS, NEPOOL und NYGATS gehören, ist über das Multi-Register-Portfoliomanagementsystem Xpansiv Connect und die Spotbörse CBL integriert. Dank der vollständigen Unterstützung des gesamten Lebenszyklus von der Ausgabe bis zur Stilllegung können die Teilnehmer ihre Positionen effizient verwalten und sicherer handeln.

Marlborough Partners, Deloitte, Clifford Chance und Ashurst fungierten als Berater für Xpansiv.

Weitere Informationen finden Sie unter www.xpansiv.com und https://evident.global/.

