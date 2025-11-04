NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hugo Boss nach Zahlen mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Hold" belassen. Die Umsatz-Enttäuschung werde auf das Timing bei Auslieferungen zurückgeführt, schrieb Frederick Wild am Dienstag. Die Bruttomarge sei allerdings besser als gedacht und die Prognosesenkung falle weniger harsch aus als befürchtet. Die neuen Ziele lägen nun am unteren Rand der bisherigen Spanne und damit auf Augehöhe mit den Markterwartungen./rob/ag/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 02:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 02:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



