NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hugo Boss nach Zahlen mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Outperform" belassen. Die Umsätze des Modekonzerns seien etwas mau gewesen, die Kostenkontrolle bleibe aber gut, schrieb Manjari Dhar am Dienstag. Der Ausblick liege etwa auf Höhe der Markterwartungen./rob/ag/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 02:07 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 02:07 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: DE000A1PHFF7

