04.11.2025 09:30 Uhr
Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 04

[04.11.25]

TABULA ICAV

Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
03.11.25 IE00BN4GXL63 10,467,633.00 EUR 0 103,665,654.80 9.9034
Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
03.11.25 IE00BN4GXM70 31,280.00 SEK 0 3,110,806.38 99.4503
Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
03.11.25 IE00BMQ5Y557 458,600.00 EUR 0 51,306,748.60 111.8769
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
03.11.25 IE00BMDWWS85 44,815.00 USD 0 5,427,497.81 121.109
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
03.11.25 IE00BN0T9H70 52,303.00 GBP 0 6,147,270.63 117.5319
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
03.11.25 IE00BKX90X67 55,979.00 EUR 0 6,164,987.69 110.1304
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
03.11.25 IE00BKX90W50 15,507.00 CHF 0 1,526,425.11 98.4346
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
03.11.25 IE000L1I4R94 1,789,086.00 USD 0 20,929,639.71 11.6985
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
03.11.25 IE000LJG9WK1 525,302.00 GBP 0 5,461,907.67 10.3977
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
03.11.25 IE000JL9SV51 40,471.00 USD 0 481,511.34 11.8977
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
03.11.25 IE000BQ3SE47 3,710,547.00 SEK 0 417,607,165.90 112.546
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
03.11.25 IE000LSFKN16 656,306.00 GBP 0 6,784,634.66 10.338
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
03.11.25 IE000LH4DDC2 272,747.00 EUR 0 3,059,184.70 11.2162
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
03.11.25 IE000WXLHR76 1,013,673.00 EUR 0 10,865,225.86 10.7187
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
03.11.25 IE000P7C7930 73,581.00 GBP 0 811,631.01 11.0304
Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
03.11.25 IE0002A3VE77 700,000.00 EUR 0 8,848,795.97 12.6411
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
03.11.25 IE000YMBL844 2,241,357.00 USD 0 23,397,570.72 10.439
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
03.11.25 IE000RH1ZG27 64,427.00 USD 0 682,330.63 10.5908
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
03.11.25 IE000CCQKON9 2,034,999.00 EUR 0 20,581,177.83 10.1136
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
03.11.25 IE000I8CR2Q4 5,005.00 EUR 0 50,577.85 10.1055
Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
03.11.25 IE0009ZTL4B5 510,000.00 USD 0 5,486,403.34 10.7577
Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
03.11.25 IE000Y3FZEN4 521,000.00 USD 0 5,301,166.62 10.175

