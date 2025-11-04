EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Mayr-Melnhof Karton AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die Mayr-Melnhof Karton AG bekannt, dass der Quartalsbericht Q3 ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Quartalsbericht Q3
Sprache: Deutsch
Ort: https://mm.group/wp-content/uploads/Q3_2025_Quartalsbericht_de_04112025_Online-1.pdf
Sprache: Englisch
Ort: https://mm.group/wp-content/uploads/Q3_2025_Quartalsbericht_en_04112025_Online-1.pdf
