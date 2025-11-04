Die Exits von Private-Equity-Investitionen im europäischen Finanzdienstleistungssektor haben im bisherigen Jahresverlauf einen historischen Höchststand erreicht. Laut dem Researcher PitchBook wurden von Jahresbeginn bis 23. Oktober 77 Exits im Wert von 31,3 Milliarden Euro finalisiert. Damit ist der Sektor auf dem besten Weg, das bisher stärkste Jahr zu verzeichnen.Investoren wollen Geld sehenNach mehreren Jahren längerer Haltedauern inmitten volatiler ...

