Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Wochenauftakt war geprägt von etwas mehr Zuversicht, zumindest am Aktienmarkt, berichten die Analysten der Helaba.Datenseitig gebe es keinen Gegenwind und auch der leichte Anstieg der Ölnotierungen, nachdem die OPEC+ die Fördermengen im ersten Quartal 2026 nicht erhöhen wolle, sorge nicht für Abwärtsdruck. Währenddessen zeige sich das Geschehen am Rentenmarkt impulslos und der Euro stehe anhaltend unter Druck. Im Bloomberg-Datenkalender werde zwar die US-Handelsbilanz nebst den Import- und Exportzahlen angeführt, dass diese veröffentlicht werden, sei aber unwahrscheinlich, ebenso wie die US-Industrieaufträge. Insofern fehlten auch heute fundamentale Impulse. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...